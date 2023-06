Rumes : une truelle XXL à l’entrée du pays des Machons

Cette truelle XXL, longue de quatre mètres et lourde de 300 kg, est un clin d’œil au surnom de l’entité de Rumes, le pays des Machons, car la population active dans le milieu de la construction est bien supérieure à la moyenne wallonne. "C’est l’ADN de l’entité, un symbole et un élément fédérateur dans l’entité, ajoute Michel Casterman. Ce monument pourrait devenir un site promotionnel pour le village." L’objectif était également de donner de la visibilité à des métiers techniques en demande de main-d’œuvre.

L’outil a été imaginé par l’association Gaston le Machon, le géant rumois, et conçu dans les ateliers du Forem, à Tournai pour la menuiserie, à Nivelles pour la soudure et à Strépy-Bracquegnies pour la peinture. Dix stagiaires ont participé à la concrétisation de ce record du monde. "C’est le résultat d’une belle collaboration entre l’association du géant Gaston le Machon, les formateurs et les stagiaires du Forem, l’AIEG et aussi notre service des Travaux, salue Michel Casterman. C’est en effet notre personnel communal qui a réfléchi à l’aménagement, cette vague de bordures en béton et ces briques au milieu, et qui l’a aussi réalisé. Si pour le moment, l’ensemble est fort minéral, il sera végétalisé tout prochainement avec une bande fleurie autour du rond-point. Ce sera une belle réussite, et je pense que cela marque à la fois les habitants de l’entité, mais aussi les visiteurs."

Le placement de ce totem symbolique s’inscrit également dans la volonté de la Commune d’embellir les entrées de ces villages.