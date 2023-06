Le Centre Médical de Taintignies, l’atout santé de proximité

"Nous voulions mêler nos expériences, moi dans le milieu bancaire, et Grégory, dans le milieu médical, pour mener un projet commun, mais surtout répondre à une demande que l’on ressentait de la population, à savoir le fait de bénéficier d’une offre médicale et paramédicale de proximité, près de chez eux et avec des thérapeutes locaux, explique Laurent De Tollenaere. Il y a aussi l’évolution des mentalités chez les thérapeutes qui veulent de plus en plus travailler en multidisciplinarité, échanger les uns avec les autres, ne plus se retrouver seuls dans leurs cabinets de consultations, pouvoir prendre des congés en se faisant remplacer plus facilement.."

Après plusieurs mois de travaux, les deux compères originaires de Wez et de Taintignies ont aménagé sept cabinets, deux salles polyvalentes, un secrétariat et une salle d’attente. "Nous les louons aux praticiens et thérapeutes en fonction de leurs plannings de consultations ou de séances. Actuellement, nous accueillons déjà un kinésithérapeute, une diététicienne, une pédicure, un centre de prélèvement/prise de sang, un dispensaire. Un docteur en médecine physique et réadaptative devrait nous rejoindre prochainement."

À la découverte de la marche nordique ce jeudi

Ce projet, les initiateurs l’ont en effet, dans un premier temps construit autour du leitmotiv: "Bouger plus et manger, mieux, mais pas n’importe comment…"

"C’est dans cette idée que nous voulons organiser de temps en temps des soirées à thème, des conférences, des ateliers…, précise Grégory. Le premier rendez-vous se tient ce jeudi 8 juin, à partir de 19 h, et invite les gens à découvrir la marche nordique. Un moniteur de marche nordique, le kinésithérapeute et la diététicienne seront présents pour les conseiller et les accompagner lors d’une petite balade dans les voyettes de Taintignies. La marche nordique permet d’améliorer la condition physique et la posture, d’augmenter la souplesse des articulations, de réduire les risques cardio-vasculaires, de favoriser le bien-être et diminuer le stress. " L’activité est gratuite, et des bâtons de marche sont mis à disposition.

"D’ici quelques semaines, on proposera aux amateurs de marche, de course à pied, de vélo de se réunir au centre médical, les mardis et jeudis soir, vers 18 h 30, pour ensuite profiter de leur balade."

En quête d’un médecin généraliste

Laurent De Tollenaere espère aussi pouvoir attirer prochainement un/une médecin généraliste et d’autres spécialistes.

"L’entité de Rumes fait partie des communes en manque de médecins généralistes, et dont la situation pourrait devenir assez critique d’ici quelques années avec le départ à la retraite de plusieurs médecins, relève-t-il. Il faut encourager la relève, et donner envie aux jeunes médecins de s’installer en zone rurale. Le médecin généraliste sera le point central et le relais de la prise en charge pluridisciplinaire des patients. Dans cette volonté d’attirer d’autres praticiens, nous allons engager un/une secrétaire pour s’occuper de la prise des rendez-vous mais aussi se charger du travail administratif. Nous aimerions également pouvoir organiser des moments de rencontres afin d’échanger et de créer davantage d’interactions entre les professionnels du secteur médical ou paramédical de la région, et cela avec comme point de mire: la santé et le bien-être des patients qui sont au cœur de notre projet."

Une porte ouverte sera organisée le vendredi 7 juillet, de 16h à 21 h.

Sur Facebook: cmt7618 069 49 00 49