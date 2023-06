La Rumoise est poursuivie pour avoir commandé des cartes SIM avec de faux noms

Pour le ministère public, il n’y a pas eu escroquerie : "Madame n’a pas trompé une autre personne. Je requiers l’acquittement pour cette prévention. Il n’y a pas eu non plus de faux en écriture. Concernant les faux noms, ils sont intégrés dans le faux en informatique, c’est-à-dire la commande sur Internet sous de fausses identités.

Les enquêteurs avaient remonté la piste des cartes SIM en direction de l’adresse de la prévenue, qui habitait à Rumes. La société a été lésée de plus ou moins dix cartes, commandées mais jamais payées".

Le ministère public a ajouté qu’une perquisition avait été effectuée chez la prévenue, mais sans résultats. "On lui avait volé son sac en 2021 et Madame dit aussi qu’elle avait prêté à un moment donné son GSM et son ordinateur. Vous apprécierez s’il y a un doute. Si pas, elle n’a pas d’antécédents et je ne m’oppose pas à une suspension".

Un ex bien connu de la police

Pour la défense, qui sollicite l’acquittement, ce doute est énorme: Béatrice n’avait aucune raison de berner cette société.

L’avocat de la prévenue a sa petite idée : "Ma cliente est tombée des nues mais à y réfléchir de plus près, elle a repensé à la relation qu’elle entretenait avec un homme bien connu des services de police et à qui elle avait prêté son GSM et son ordinateur.

Ma cliente a un abonnement classique et n’aurait eu aucun intérêt à agir frauduleusement, surtout en utilisant sa propre adresse vers laquelle les enquêteurs savaient facilement remonter".

Jugement le 27 juin.