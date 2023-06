L’entité sur son 31, ce week-end, pour Rumes Bienvenue

À l’occasion de cette première édition de "Rumes Bienvenue", quelque 31 ambassadeurs, des villages de Rumes, Taintignies et La Glanerie, ouvriront leurs portes ce week-end du 3 et 4 juin. "Nous avions lancé un appel aux citoyens, et à la fois des habitués y ont répondu, mais aussi quelques nouveaux. Ce qui est chouette, c’est aussi de voir que certains se proposent d’accueillir des artistes ou des artisans qui ne souhaitent pas ouvrir les portes de leur maison."

Le point central du week-end sera situé à la Maison Rurale de Taintignies (13, résidence de la Baille) où il sera possible d’obtenir des informations et y récupérer une carte des "Ambassadeurs" pour préparer son périple dans les trois villages. Des activités y seront prévues: jeux en bois, atelier "origami" (samedi matin), exposition photos du concours "Les expressions prennent la pose !", animation à l’écojardin de la Baille (samedi après-midi), chasse aux trésors et land art à l’écojardin de la Baille (dimanche après-midi).

D’autres découvertes seront à faire et des rencontres à vivre aux quatre coins de l’entité avec au cœur de ces journées conviviales, la nature et le développement local durable.

Vous pourrez notamment admirer une Tiny House, des écojardins, la Roseraie Warren Millington, des expositions de peintures ou de céramiques, des faisans décoratifs, le monde fascinant des abeilles, la fabrication de produits laitiers, l’art de la dentelle aux fuseaux… Mais aussi participer à bien d’autres activités enrichissantes: atelier d’écriture, récital de chansons françaises, jogging du bourgmestre, visite sur les tombeaux et gisants des Comtes de Beaufort, balade sonore "Dans les pas de Monique", etc.

www.rumes-online.be/rumes-bienvenue/