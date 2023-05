Le hall Fernand Carré (Rumes) transformé en maison rurale (photos)

"L’idée est de maintenir la partie avant de ce bâtiment de type industriel, le hall existant avec sa charpente métallique, un élément du patrimoine de la commune, qui sera traitée, repeinte et mise en valeur, explique-t-il. Par contre, nous comptons démolir l’arrière, les annexes et le hall en béton qui sont assez vétustes et endommagés. Un nouveau bâtiment, également de type industriel en charpente métallique et panneaux en béton y sera reconstruit. À l’arrière, nous allons créer des baies vitrées pour davantage de luminosité. Toutes les menuiseries du bâtiment seront remplacées."

Le bâtiment sera divisé en différents espaces qui pourront être utilisés de manière indépendante et flexible. "À l’avant, on conserve une salle polyvalente de plus de 450 m2 qui permet d’accueillir plus de 400 personnes avec possibilité d’installer un podium, ajoute François Ovaere. Cet espace sera en contact avec les sanitaires, le bar, la cuisine équipée, les loges (espaces polyvalent et de stockage) et l’extérieur. Un grand couloir traversant permettra aussi l’accès aux différentes pièces."

Si elle salue le projet qui s’inscrit dans l’ère du temps, avec la mise en valeur de l’existant et la polyvalence des espaces, Céline Berton (PS) rappelle la nécessité de plancher sur la question du stationnement et de la mobilité, avec la perspective de la construction du hall sportif à proximité. Le bourgmestre Michel Casterman assure que la réflexion est sur la table et que des pistes de solution pourraient se dégager.

La Commune doit désormais solliciter la convention-réalisation auprès de la ministre Tellier, avant d’introduire une demande de permis unique. Les travaux sont estimés à 1 174 979,45 €, dont 680 000 € de subsides.