Le terrain de l’ancien château d’eau de Taintignies racheté par la Commune de Rumes

Bruno De Langhe salue la "bonne affaire pour ce terrain de 14 ares 60, au prix de 3 €/m2, sans mise en concurrence". "D’autant plus que d’après les informations reçues par la SWDE, des privés se sont montrés intéressés par l’achat du terrain, signale Michel Casterman. Cela reste un achat de terrain utile." L’acquisition a été approuvée à l’unanimité par les conseillers communaux, ce jeudi soir.

En monnaie d’échange d’autres terrains ?

Le terrain se situant dans le périmètre de remembrement permet également à la commune d’envisager de l’échanger contre d’autres terrains. "L’opération de remembrement et d’aménagement foncier rural (NDLR : réorganisation foncière par une redistribution des parcelles) est toujours en cours au niveau des propriétaires, et on reçoit parfois des propositions, ou on en fait, qui peuvent se concrétiser en termes d’échanges de terrains. On l’a déjà fait, et dans les années à venir, il faudra peut-être encore y réfléchir par rapport à la nécessité d’étendre certains cimetières, comme celui de la rue de l’Aventure à Rumes."

Quels sont les projets de la Commune pour ce terrain ? "Rien n’est véritablement décidé, relève Michel Casterman. On pense à l’installation d’un totem pour y rappeler la présence et l’histoire du château d’eau. Pour le reste, des idées sont émises, comme le reboisement du terrain dans le cadre du plan de développement rural et d’un partenariat avec le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut, mais cela doit être étudié davantage, et rien n’est encore arrêté. Cela devrait aussi nous donner des opportunités d’échanges de terrains. On verra bien comment les choses vont évoluer…"