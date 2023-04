L’école libre de Rumes remporte le concours "L’or bleu" (vidéo)

Comment économiser l’eau ? Et comment éviter de la polluer ? Les classes de 3e et 4e années primaires des écoles de Wallonie picarde étaient invitées à réfléchir à cette thématique dans le cadre du concours organisé par Ipalle dans le cadre des Journées wallonnes de l’eau. À la fois pertinentes, drôles et touchantes, 16 vidéos ont ainsi été soumises aux suffrages d’un jury composé de Jean-Louis Godet, réalisateur, Xavier Mullier, enseignant retraité, et Nathalie Remy, chargée de communication à Ipalle.