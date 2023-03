Rumes: La cohésion sociale passe par l'intergénérationnel

Tout en dressant le bilan des actions menées l’année dernière (salon Job Go, Life Box, ateliers ANAMA, écrivain public, atelier d’écriture, conseil consultatif communal des Aînés, formation au permis de conduire, etc.), elle annonce les nouveautés pour 2023. "L’année dernière, nous avions déjà organisé l’une ou l’autre activité intergénérationnelle, comme pour la pièce de théâtre Le Petit Prince, mais sans que cela soit repris formellement dans le cadre du PCS, explique-t-elle. Pour 2023, nous voulons formaliser cet axe d’action et l’intégrer dans le tableau de bord du PCS afin de pouvoir financer les activités grâce à la subvention de la Région wallonne. Les activités intergénérationnelles permettent de développer le lien social et de favoriser les transmissions de savoirs et de savoir-faire ; c’est un enrichissement mutuel de par le contact et l’échange entre des personnes de générations différentes."

En 2023, le PCS compte également proposer une "remise à niveau au permis de conduire théorique" pour les seniors. "Il s’agit d’une demande des citoyens exprimée via le conseil des Aînés pour leur permettre de remettre à jour leurs connaissances et de suivre l’évolution du code de la route, relève la cheffe de projets. Deux dates sont prévues: les 25 et 26 septembre de 9h à 12 h."

Un calendrier énergie

Le PCS tient aussi à proposer des actions en lien avec l’actualité et le contexte actuel. "Face à la crise économique et énergétique, nous avons organisé l’année dernière des ateliers collectifs en économie d’énergie pour publics précarisés, ajoute Apolline Macou. Deux sessions ont été organisées, en collaboration avec Ideta, et ont permis, au total, à près de 50 personnes d’apprendre à consommer l’énergie de matière rationnelle via une animation ludique, à la fois théorique mais surtout pratique." Pour l’année 2023, une bonne nouvelle vient d’arriver. "Nous allons recevoir un subside complémentaire de 5 000 euros dans le cadre de nos actions liées aux économies d’énergie. Toutes les communes l’ont reçu, et entre celles de Wallonie picarde, une réflexion est en cours pour mener une action ensemble, également en partenariat avec Ideta. Il s’agirait de la réalisation d’un calendrier de l’énergie, identique à toutes les communes, et dans lequel on retrouverait des trucs et astuces au fil des mois pour réduire sa consommation énergétique et économiser de l’argent. Il devrait être envoyé à tous les ménages de l’entité en 2024."

Plus de colis alimentaires

Autre action importante: le financement des colis alimentaires distribués par le CPAS. "On remarque que l’augmentation du nombre de colis alimentaires se poursuit, annonce la cheffe de projets. En 2022, 55 ménages ont reçu une aide et 1 675 colis ont été distribués (contre 1 500 en 2021). Il faut aussi signaler que le public qui se tourne vers le CPAS a évolué suite aux différentes crises ; des personnes qui, jusque-là, n’avaient pas besoin de l’aide alimentaire ont dû la demander. Afin de répondre à la demande, nous allons augmenter le transfert financier entre le PCS et le CPAS passant de 4 000 € à 6 000 €. Pour alimenter les colis alimentaires, nous avons aussi pu compter sur une cinquantaine de dons de fruits et légumes faits par des citoyens."