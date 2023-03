Le château d’eau de Taintignies, et le symbole du village, mis au sol (vidéo – photos)

Même s’ils n’étaient pas très nombreux, quelques citoyens avaient fait le déplacement pour dire au revoir à ce symbole du village et à l’un des derniers châteaux d’eau du genre en Europe. "Mes grands-parents vivaient juste à côté du château d’eau, explique Gérard. Je me souviens encore lorsqu’on est venu leur annoncer dans les années 50 qu’un château d’eau serait construit sur la prairie voisine. J’étais présent lors de sa construction, et c’était donc important que je sois aussi là pour sa démolition… J’ai même eu l’occasion de monter une fois dedans, et c’était impressionnant toute cette quantité d’eau (NDLR : une capacité 500 m3) C’est un peu triste et cela fait mal au cœur de voir un tel patrimoine disparaître ainsi, et c’est dommage qu’on n’ait pas pu trouver une solution pour conserver ce château d’eau. Il va nous manquer…"

Démolition château d’eau Taintignies ©ÉdA

Pour la SWDE, il n’y avait pas d’alternatives. "En plus de ne plus avoir d’utilité, le château d’eau était dans un état assez préoccupant, rappelle Benoît Moulin. Les coûts de la rénovation et de l’entretien auraient été bien trop importants, et surtout il aurait été très difficile de trouver des entreprises qui puissent intervenir sur un tel édifice !"