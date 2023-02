5 bornes électriques, 9 points de recharge sur le territoire de Rumes

"Par contre, les bornes envisagées, des “semies-rapides”, ne restent pas le grand luxe parce qu’elles nécessitent une à trois heures de charge, relève Le bourgmestre Michel Casterman qui ne semble pas des plus optimistes quant à cette perspective des véhicules électriques. Lorsqu’on voit le nombre de véhicules par foyer, ce n’est pas en installant des bornes “plic ploc” que l’on pourra répondre à la demande ! J’émets des réserves par rapport à cette stratégie, mais il faut quand même s’inscrire dans cette dynamique…"

Gilles De Langhe s’interroge sur les autres initiatives qui pourraient être prises pour développer l’installation de bornes électriques sur le territoire rumois. "Vu que l’on pose des panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments communaux, et qu’il n’est pas possible de stocker l’électricité produite, nous pourrions éventuellement installer l’une ou l’autre borne, relève le conseiller communal. Il faut se renseigner sur les modalités d’installation et de gestion. Des opérateurs extérieurs pourraient également nous solliciter, et il faut voir les retombées dont pourrait bénéficier la commune…" L’échevin de l’Écologie s’attend en effet à être démarché dans les années à venir. "Mais on n’a jamais rien payé pour les installations de pompe à essence, est-ce le rôle des communes de veiller à l’installation des bornes de rechargement électrique ?", questionne-t-il.