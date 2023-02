Rumes: L’agence ING fermera le 31 mars, un distributeur Batopin installé d’ici fin avril

Les Rumois le craignaient depuis plusieurs mois… C’est désormais officiel, l’agence ING Rumes, située rue Hector Delaissé, fermera définitivement le 31 mars prochain. "Chez ING, répondre aux attentes et offrir un service toujours plus efficace est notre priorité, se justifie ING dans un courrier adressé à ses clients. À l’heure actuelle, les solutions digitales, tout comme l’assistance et les conseils à distance, prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, Cette tendance s’applique également à la gestion des opérations bancaires. Ce qui nous a amenés à repenser l’étendue de notre réseau d’agences." Les clients rumois d’ING devront désormais s’adresser à l’agence ING Tournai au quai Dumon.