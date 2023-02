Faut-il démolir le château d’eau de Taintignies ? La SWDE a tranché… (sondage)

"Le château d’eau sera démoli la première semaine du mois de mars, annonce Benoit Moulin, porte-parole de la SWDE (Société Wallonne des Eaux). Au préalable, d’ici la fin février, l’entreprise de démolition procédera à la mise en sécurité du site et à la préparation du chantier."

Couché au sol

Le porte-parole apporte quelques précisions quant à l’opération délicate et assez exceptionnelle. "D’ordinaire, pour ce type de château d’eau, nous découpons la sphère, la retirons et à l’aide d’une grue, nous la déposons au sol pour être débitée. Mais, ici vu que le terrain ne permet pas d’installer de grues à fort tonnage, nous allons plutôt coucher totalement l’ouvrage, avant qu’il soit démantelé."

En fin de vie, et sans utilité

Élément du patrimoine industriel du village, et construit en 1969, le château d’eau de Taintignies était l’un des derniers du genre encore présent en Europe. Il était en fin de vie, et au vu de sa structure métallique, son état devenait inquiétant au point de vue de la sécurité.

"On ne pouvait pas le laisser en état, et il n’était pas non plus envisageable d’y réaliser les travaux de rénovation nécessaires parce qu’il n’a plus de réelle utilité… ajoute Benoit Moulin. Le château d’eau de Taintignies qui avait une capacité de 500 m3 était avant tout utilisé comme réserve de secours (en cas d’incident ou de coupure au captage de Jollain-Merlin) et n’alimentait donc pas continuellement les habitations. Mais désormais, le territoire rumois est directement relié au réservoir du Pic-au-Vent qui a une capacité de 10 000 m3, qui est lui-même alimenté par la Transhennuyère et peut dès lors répondre totalement aux besoins en eau de la région. Par sécurité, et dans un souci de rationalisation des coûts, il n’y a pas d’autre choix que de le démolir…"