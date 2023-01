Budget du CPAS de Rumes : une allonge de la Commune pour maintenir l'équilibre

Par contre, le centre public d’action sociale espère pouvoir maintenir stables les dépenses de fonctionnement. "C’est le seul aspect que nous pouvons essayer de maîtriser au niveau des dépenses, et réduire quelque peu… même si on doit faire face à une augmentation des coûts énergétiques. Ainsi, nous avons augmenté les provisions pour l’électricité, mais nous avons réduit les frais de carburant vu l’acquisition récente d’un véhicule électrique pour la livraison des repas."

Pour les recettes, le CPAS peut compter sur une augmentation des loyers des logements qu’il loue, mais aussi des rentrées financières liées aux repas à domicile et au magasin de seconde main.

"On peut d’ailleurs saluer l’investissement et le travail de nos deux bénévoles qui font vivre notre magasin de seconde main, la Lavandière, et qui depuis son réaménagement fonctionne de mieux en mieux. Cela nous permet ainsi de récupérer 3 600 euros grâce à la vente de vêtements et autres objets au prix de 1, 2 ou maximum 5 euros… ce qui fait déjà un beau nombre de ventes !"

Aussi puiser dans le fonds de réserve

Pour maintenir l’équilibre, le CPAS a sollicité une augmentation de 3% de la part communale, soit 27 800 euros supplémentaires, pour un total de 611 500 €. Il a également dû puiser 65 000 euros dans le fonds de réserve ordinaire.

À l’extraordinaire, Martine Delzenne annonce le projet d’aménagement du petit jardin situé à l’arrière du magasin de seconde main. "L’achat de tables et de bancs permettra à nos assistantes sociales qui organisent des ateliers de pouvoir les proposer à l’extérieur lorsqu’il fera beau."

Davantage de RIS

La présidente du CPAS signale aussi une hausse du nombre de revenus d’intégration sociale. "À la fin de l’année 2022, nous avions 22 dossiers RIS en cours alors qu’en 2021, nous en comptabilisions 14, précise Martine Delzenne. Actuellement, nous avons encore de nouvelles demandes à traiter… À côté de cela, nous avons aussi pris en charge l’année dernière 18 dossiers en médiation de dettes, effectué 19 suivis de gestion budgétaire et enregistré 227 demandes d’allocation chauffage. Le taxi social a effectué 757 trajets, et quelque 16 000 repas ont été livrés à domicile. Une quarantaine de familles bénéficient des colis alimentaires qui permettent de soulager leur budget."

Le budget 2023 du CPAS de Rumes a été approuvé à l’unanimité.