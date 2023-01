Voeux au personnel communal à Rumes : « À notre petite échelle, montrer l’exemple »

Il est bien conscient que ce n’est pas la commune de Rumes qui va révolutionner le monde. "Mais je pense que, même à notre petite échelle, nous avons notre rôle à jouer, avec l’espoir que cela fasse tache et serve d’exemple."

Michel Casterman est revenu sur ce qui a déjà été mis en place dans cette perspective au cœur du "petit jardin rumois". Panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, mises aux normes en termes d’isolation des logements communaux, éclairage public en Led, entrées de villages mises en valeur, lutte contre les inondations, deux fleurs au concours "Wallonie en Fleurs", etc. "Tant de choses faites, et bien faites, auxquelles vous avez apporté votre contribution et dont nous pouvons être fiers."

Le bourgmestre ne veut pas sombrer dans la morosité ambiante et appelle à aller de l’avant, à préparer le terrain pour les générations de demain. "Le hall sportif est de ces investissements qui s’inscrivent dans cette vision d’avenir pour notre commune, ajoute-t-il. Nous pouvons aussi espérer cette année la mise en œuvre du projet – dans des cartons depuis des lustres – de plaine de jeux à Taintignies. La mobilité sera aussi au programme de 2023 de par l’aménagement d’une piste cyclable le long de la rue de Florent."

Des projets qui peuvent être menés grâce aux subsides octroyés. "Et tout cela ne tombe pas du ciel… insiste Michel Casterman. C’est le fruit de dossiers bien préparés et ficelés par nos équipes, et dont la qualité suscite l’adhésion de la tutelle. Il est ainsi important de souligner l’importance de ce travail de l’ombre qui est déterminant dans l’image que nous donnons d’une commune toujours en éveil, entreprenante, dynamique."