Les élèves de l'école libre de La Glanerie aménagent leur classe du dehors : "Nous voulons être une école rurale investie et ouverte sur le monde"

Série : pédagogies alternatives (8/10) | Une première rentrée réussie pour Alterego à Libramont

C’est sur le terrain de l’ancien bâtiment des maternelles que l’école a imaginé une classe du dehors. "Le bâtiment a été détruit en juillet dernier, et plutôt que d’y couler une dalle en béton ou du tarmac, nous voulions y développer un nouvel espace de nature pour les enfants, même si l’école ne manque pas de verdure avec déjà un beau jardin à l’arrière, et un parc à proximité."

Après avoir semé la pelouse en septembre, il était temps pour les enfants de transformer le terrain en une véritable classe du dehors. "Nous voulons être une école rurale investie et ouverte sur le monde dans laquelle chacun se sent bien dans son corps et dans ses relations avec les autres et l’environnement pour devenir un citoyen responsable maintenant et pour l’avenir, ajoute le directeur. Il y a donc une attention toute particulière à sensibiliser les élèves à la nature, et à l’environnement, en essayant de sortir un maximum à l’extérieur. De nombreux apprentissages peuvent être abordés dehors ! On n’est pas obligé de rester entre quatre murs pour apprendre, loin de là… Nous espérons pouvoir commencer toutes ces activités dès l’arrivée des premiers jours de bon temps. Il faudra aussi veiller à l’entretien, à la taille des arbres et arbustes, aux plantations… C’est donc un projet qui va s’inscrire dans la durée et bénéficier à tous les élèves, en nous offrant différentes opportunités d’activités et d’apprentissages."

Désormais, les élèves bénéficieront d’une véritable classe du dehors. "Nous avons planté des haies de hêtres pour dessiner les murs de cette classe extérieure. Nous installerons des rondins de bois comme chaises et un tableau sera aussi placé au mur. À côté de cela, nous allons aménager un petit espace détente/pique-nique, où l’on retrouvera aussi un tipi végétal."

En plus de parterres fleuris qui seront aménagés au printemps, l’école a fait le choix de planter divers arbres et arbustes fruitiers. "On pourra en profiter avec les élèves pour cueillir, déguster, et transformer les fruits en confitures, gâteaux, etc. Les jeunes enfants n’ont pas toujours conscience que, par exemple, dans les confitures qu’ils mangent, il y a, avant tout, des fruits qui poussent sur un arbre…"