Du brillant pour les époux Beudin – Hellin

Gilles Beudin est né à Wiers, le 23 février 1930. Il était agent des douanes. S’il aime le foot à la télé, il n’oublie pas ses tours de vélo quotidiens. Gilles est musicien (tuba et grosse caisse) notamment au sein de la fanfare communale. Odette Hellin est née à Maubray, le 4 octobre 1934. Elle exerçait en qualité de couturière chez " Pas cher, chic " et ensuite comme dame d’entretien à la gendarmerie. Durant son temps libre, elle résout des sudokus, regarde la TV, tricote et a fait partie de " la ligue des femmes ". Les amoureux se sont rencontrés lors de la fête du muguet. Quelques années plus tard, un 23 novembre 1957, ils se sont dit oui à Maubray. Ils sont venus s’installer à Rumes, ils ont eu un fils, Patrick, deux petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.