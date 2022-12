Financement des zones de police: « Le Fédéral ne tient pas sa parole », déplore le bourgmestre de Rumes

Si la commune de Rumes peut profiter d’une augmentation des recettes grâce notamment à l’IPP ("one-shot" !) et au fonds des communes, elle se retrouve face à des dépenses plus importantes. "Les efforts en matière de promotion de l’emploi restent très importants pour une commune de notre taille, et les dépenses de personnel augmentent de près de 400 000 euros en raison des indexations de salaires."

Pour maintenir une fiscalité modérée (et inchangée), la Commune s’attache à une gestion rigoureuse des frais de fonctionnement. "C’est l’un des rares secteurs de dépenses sur lequel nous pouvons influer, mais l’augmentation du coût des énergies, des matériaux, des consommables affectent considérablement ce poste", constate Jérôme Ghislain. "Au niveau des investissements, la production d’énergies renouvelables, la création de la maison multiservices, la rénovation du hall Fernand, l’entretien des voiries, le renouvellement de véhicules et de matériel pour le personnel ouvrier, l’entretien des bâtiments communaux sont autant d’éléments qui représentent le dynamisme de notre commune pour le bien-être de nos citoyens."

« Chaque année, on charge un peu plus les communes… »

Là, où la commune n’a aucune prise et ne peut que mettre davantage la main à la poche, c’est pour le financement de la zone de police du Tournaisis… "Les bras nous en tombent quelque peu lorsqu’on prend connaissance de l’augmentation de la dotation de plus de 30%, soit 180 000 € en plus pour 2023, s’exprime le bourgmestre Michel Casterman. Le montant de 725 696,05 € représente 10% de nos dépenses ordinaires, soit 140 € par habitant !"

L’augmentation s’explique par des dépenses de personnel en hausse liées aux indexations et des investissements consentis pour les nouveaux commissariats. "Chaque année, on charge un peu plus les communes… déplore le bourgmestre. Le Fédéral ne tient pas sa parole et n’assume pas ses responsabilités quant à la neutralité budgétaire qui avait été négociée lors de la réforme des polices. Il est sérieusement temps que nos représentants, nos députés et sénateurs, montent au créneau pour rappeler le gouvernement à la réalité de terrain et à celles des communes qui doivent tout assumer… Actuellement, les dotations communales financent à hauteur de 62% le budget de la zone de police. On est loin des promesses qui ont été faites ! Nous allons continuer à payer parce qu’il s’agit d’un service indispensable pour la sécurité des citoyens, mais cela devient de plus en plus lourd à supporter au niveau budgétaire…"

Gilles De Langhe (IC) s’interroge sur les investissements consentis par la zone de police sur le territoire de Rumes, notamment au niveau du commissariat. "Cela fait déjà plusieurs quelques années qu’on nous parle de ce projet de ce grand commissariat à Tournai et de travaux à Rumes … mais on ne voit rien venir", regrette le conseiller. Michel Casterman rassure: "Des choses se mettent en place, explique-t-il. Il s’agira d’opérer une rénovation complète du commissariat de proximité de Rumes qui n’est plus adapté tant au niveau du confort des policiers que de l’accueil de la population. La zone de police a sollicité Ipalle pour préparer un plan de rénovation, mais des modifications doivent y être apportées pour mieux optimiser les espaces. Le dossier avance…"

Sans réaction du PS

Quant au vote, le PS s’est abstenu sur le budget 2023. Et en l’absence de la cheffe de file de l’opposition, aucun commentaire ni remarque ou question n’ont été formulés par les deux conseillers présents…