Cocochamel (Rumes) : la mode pour toutes les morphologies

Tout en travaillant au sein d’une compagnie d’assurances, elle a ainsi trimballé ses vêtements de maison en maison, au gré des invitations… jusqu’à ce que le Covid ne vienne tout remettre en question. "Il a fallu s’adapter en privilégiant les ventes sur Internet et en accueillant les clients sur rendez-vous, chez moi." C’est au même moment que Charlotte Roelens envisage un déménagement vers Taintignies. "Avec l’idée d’ouvrir mon petit magasin, à côté de l’atelier de menuiserie de mon mari (Didier Vandecaveye)", ajoute-t-elle.

Des grandes tailles, aussi pour les hommes

Chose faite depuis quelques semaines où elle accueille ses clients au 25 de la rue de Wattimez, sans changer son concept de proposer des vêtements de la taille 36 à 58/60 à prix doux… "Je me suis spécialisée dans les grandes tailles, relève-t-elle. Je fais en sorte que tout le monde puisse trouver des vêtements qui lui plaisent et lui conviennent quelle que soit sa morphologie ! Il ne faut pas être mannequin pour être bien habillé. Dernièrement, face à la demande, et comme je dispose de davantage d’espace pour présenter les vêtements, j’ai aussi pu aménager un petit coin pour les hommes, avec des hauts qui vont jusqu’aux 7 XL."

À prix doux pour se faire plaisir malgré tout

La commerçante attache une importance au prix. "Je me suis lancée dans cette activité après mon divorce parce qu’il fallait continuer à subvenir aux besoins des enfants, et que je voulais encore pouvoir m’acheter de temps en temps un nouvel habit comme j’ai toujours été attirée par la mode. Aujourd’hui, et encore plus avec la crise économique et énergétique, je pense à toutes ces personnes qui vivent aussi cette situation, qui doivent se serrer la ceinture et se priver de certains plaisirs… En proposant des vêtements à prix doux, j’ai envie qu’elles puissent continuer à penser à elles, à prendre soin d’elles et à s’octroyer un petit plaisir malgré tout, sans se ruiner."

Les clients peuvent aussi compter sur les conseils de Charlotte Roelens. "Je ne suis pas dans l’esprit de vendre pour vendre, insiste-t-elle. Je laisse le temps aux clients d’essayer et je peux aussi les orienter vers l’un ou l’autre vêtement. D’ailleurs lorsque je vais repérer les modèles à Paris, à Rome, ou en Allemagne, je pense à mes clients en me disant que telle pièce plairait bien à un tel ou une telle. J’essaie de répondre à leurs demandes ou à leurs envies. À côté des heures d’ouverture traditionnelles du magasin (NDLR : les vendredis, samedis et lundis après-midi), je peux aussi accueillir les clients sur rendez-vous parce qu’il arrive que certains ne souhaitent pas être vus…"

