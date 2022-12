Un parc comme cœur de village pour Taintignies

Le projet consiste en l’aménagement d’un parc de 30 ares sur le terrain situé entre le cimetière et le terrain de foot de Taintignies. "Ce parc arboré disposera d’une aire de jeux pour les enfants (les tout-petits et les plus grands), précise l’échevin Jérôme Ghislain. Nous comptons également y aménager une aire de détente, avec des bancs, des tables de pique-nique, ainsi qu’un espace avec des modules de fitness et des terrains de pétanque. Une partie du terrain se veut aussi polyvalent pour éventuellement accueillir des activités ou manifestations locales, comme le marché fermier, la guinguette, etc. Ce parc se veut créateur de lien entre les habitants, et entre les générations. À Taintignies, à l’exception de la petite plaine de jeux en face de l’administration communale il n’existait pas encore un tel lieu que l’on peut retrouver à Rumes, ou à La Glanerie, près de la maison de village"

Situé au cœur du village, et à proximité immédiate de l’une des écoles, ce parc sera accessible via le chemin de remembrement qui longe le terrain de football, mais aussi depuis la rue du Cimetière. "Nous avons ainsi acquis une parcelle qui nous permettra de créer un chemin pour accéder au parc. Quant au stationnement, il sera possible de se garer sur le parking du cimetière qui existe déjà. De plus, comme le parc est situé au centre du village, de nombreux citoyens pourront s’y rendre à pied", conclut l’échevin qui espère voir le projet se concrétiser d’ici 2024.