En juillet dernier, la salle de gymnastique de l’école libre de Taintignies était rasée… laissant un vide dans le paysage de la rue de l’Église et un fort sentiment de nostalgie aux nombreux élèves qui y ont sué au rythme des exercices encadrés par les professeurs de sport. "Je me souviens qu’en tant qu’élève de l’école, je faisais du sport dans cette salle, sourit Anne Geenens, directrice de l’école libre. J’ai toujours connu cette salle de sport, et c’est vrai que cela fait un petit quelque chose de la voir disparaître ainsi…"

La démolition de la salle de gym (et aussi cercle paroissial) remonte à juillet dernier. Désormais, le terrain est nu et, presque, prêt à accueillir le nouveau bâtiment.

Le bâtiment datait d’une soixantaine d’années, et des travaux de rénovation y étaient nécessaires au niveau de l’isolation, de la toiture, de l’aménagement intérieur. "Mais il s’avère que la rénovation du bâtiment n’était pas l’option la plus optimale, ajoute la directrice. D’abord de par le coût trop élevé, mais aussi par le fait qu’en remplaçant, par exemple, la toiture, il était nécessaire de renforcer la structure du bâtiment, et donc d’intégrer des poteaux dans la salle… ce qui n’est évidemment pas le plus adéquat pour la pratique du sport !"

La décision a donc été prise de démolir la salle de gymnastique pour reconstruire un bâtiment flambant neuf. "Le chantier a débuté cet été, par la démolition de l’ancienne salle, et ici, nous en sommes à la phase de terrassement et de fondation. Les travaux devraient être terminés pour le début de l’année 2024. Par rapport au budget, nous avons heureusement pu compter sur 70% des subsides de la part de la Fédération Wallonie Bruxelles ; le reste étant à charge de l’école… ce qui représente un investissement très important !"

En attendant la fin du chantier, il a fallu réorganiser l’école pour organiser les cours de gymnastique au chaud et à l’abri, surtout en cette période hivernale. "Nous avons réaménagé le réfectoire en salle de gymnastique, certes une salle un peu plus petite, mais qui permet d’y installer le matériel nécessaire et aux élèves de suivre les cours de sport, précise la directrice. Le réfectoire a quant à lui été transféré dans une classe."

En plus d’accueillir les jeunes sportifs, la salle était également louée, comme cercle paroissial, à l’une ou l’autre occasion pour des événements privés. "Pour cet aspect, nous n’avons pas encore décidé si nous allons poursuivre ou pas ces locations", relève Anne Geenens. À noter que la création d’un "dépose minute" est envisagée face à la salle de gymnastique alors que l’entrée principale de l’école sera également aménagée à cet endroit.