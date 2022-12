Énergie et climat: Rumes peut (encore) mieux faire

C’est le constat qu’a effectué, ces derniers mois, Jean-François Gorts, Coordinateur Politique Locale Énergie Climat (POLLEC) de la Commune de Rumes. "Le diagnostic communal a été réalisé, explique-t-il. Au regard du bilan des émissions de gaz à effet de serre au niveau communal, on remarque que 63% des émissions proviennent du logement (78% d’habitat avant 1981), 23% du transport. On remarque, par contre, une diminution de 6% des émissions entre 2006 et 2018… ce qui est encourageant, mais il y a encore de gros efforts à faire et des projets à mener pour atteindre l’objectif fixé !"

1 logement sur 7 avec des panneaux photovoltaïques

C’est principalement au niveau des énergies renouvelables que le bat blesse pour l’entité rurale. "10% de l’énergie consommée provient des sources renouvelables, ajoute Jean-François Gorts. C’est déjà mieux qu’en 2006, où le taux n’était que de 3%, mais cela reste assez peu, surtout si on prend en compte les citoyens: seulement un logement sur 7 est équipé en panneaux photovoltaïques. La Commune tente de montrer l’exemple en installant des panneaux sur ses bâtiments communaux, mais il faut aussi que les citoyens jouent leur rôle… C’est pour cela que nous comptons mettre en place des actions pour promouvoir les installations photovoltaïques sur les bâtiments résidentiels." La commune n’exclut pas non plus la possibilité de voir des éoliennes installées sur son territoire. "Il faut aussi sensibiliser les citoyens aux travaux qui peuvent être réalisés en vue d’économie d’énergie pour leurs logements, et par conséquent de diminution d’émissions de gaz à effet de serre. Des ateliers et des séances d’information ont déjà été organisés, et le seront encore dans les mois à venir."

Encore plus d’ambitions avec le PAEDC

Et le défi s’annonce costaud, d’autant plus que la Commune, au travers de son Plan d’Action en faveur de l’Énergie Durable et du Climat (PAEDC), a des ambitions encore plus élevées que la Convention des Maires. "La Commune de Rumes désire œuvrer pour que son territoire devienne 100% renouvelable et capable de rencontrer de manière solidaire et inclusive les risques environnementaux, économiques, sociaux et démocratiques des prochaines décennies. Quant aux émissions de gaz à effet de serre, nous nous fixons comme objectif une diminution de 51%"

Adapter le territoire aux changements climatiques

Le coordinateur POLLEC doit également envisager des actions pour adapter le territoire aux changements climatiques. "Nous sommes une commune rurale, et l’agriculture y importante… alors qu’il s’agit du secteur qui pourrait être le plus impacté par le changement climatique que ce soit au niveau des risques d’inondations, des ressources en eau, de la baisse et de la variabilité de la production, etc. Il faut aussi rester attentif à la qualité du sol, assez argileux, qui peut sécher et fragiliser la structure des bâtiments. C’est pour cela que des actions sont aussi menées pour lutter contre le réchauffement climatique et favoriser la biodiversité, comme la création d’espaces verts et d’espaces boisés, la plantation de haies aux abords des champs, etc."

Après les constats, Jean-François Gorts rentre désormais dans la phase de l’action. "Il ne faut pas que cela reste une liste de bonnes intentions, il faut pouvoir les mettre en place et qu’elles deviennent réalité dans les années à venir pour tendre vers l’objectif ambitieux que nous nous sommes fixés, insiste le coordinateur POLLEC. L’intérêt de ce plan d’actions est aussi qu’il est mené en collaboration avec le comité de citoyens qui peuvent aussi donner leurs avis ou exprimer leurs idées."