En passant au LED, Rumes a fait le choix gagnant : sa consommation de l'éclairage public a été divisée par 3

90% du territoire éclairé en LED

C’est donc auprès de l’AIEG qu’elle a dû solliciter une adaptation de son éclairage public pour limiter la consommation énergétique et les factures, comme l’ont fait les autres communes dépendant d’ORES, entre minuit et 5h du matin.

"Mais, à Rumes, grâce aussi à l’impulsion de l’AIEG, nous avions déjà décidé il y a quelques années de passer à l’éclairage public en LED, relève l’échevin Bruno De Langhe. Nous avons investi en quatre ans près de 400 000 euros afin d’entrevoir un avenir un peu plus serein. C’est ainsi qu’en 2022, 1 084 points lumineux (sur les 1 240 que compte l’entité de Rumes) ont été remplacés, soit 90% du territoire (NDLR : la commune de Brunehaut n’en est, par exemple, qu’à 30%) . Les luminaires restants, de type décoratif, font en ce moment l’objet d’une étude de l’AIEG et devraient suivre prochainement." Avant la modernisation de son système d’éclairage en remplaçant les lampes à vapeur de sodium, la consommation de la commune se chiffrait à 490 000 kWh/an.

L’avantage du « dimming »

"Depuis le relamping, nous sommes passés à une consommation de 280 000 kWh/an, précise l’échevin. Il s’agit d’une économie non négligeable, surtout en cette période où les prix de l’énergie explosent, et d’autant plus que les éclairages LED disposent d’un système de “dimming” qui permet de commander et varier l’intensité lumineuse, presque poteau par poteau."

Alors que des Communes ont décidé d’éteindre complètement l’éclairage public entre minuit et 5 h, la Commune de Rumes a fait le choix de maintenir une certaine luminosité le long des routes et chemins sur l’ensemble du territoire. "Depuis le 26 septembre, nous avons décidé de réduire quelque peu l’intensité lumineuse de 50, 40, 30% en fonction de tranches horaires et des secteurs. Après cette première expérience, l’AIEG a décidé d’aller plus loin et de limiter l’éclairage à 40% au démarrage, à 30% dès 22 h, à 25% à partir de minuit pour repasser à 30% à 6h du matin. Les économies estimées s’élèvent à 68% de la consommation en LED, tout en gardant un éclairage minimum et une bonne visibilité."

La consommation divisée par 3

D’une manière générale, en quelques années, la Commune a ainsi vu sa consommation d’électricité pour l’éclairage public être divisée par 3 ! Elle a fait le choix gagnant, avec une longueur d’avance. "Et d’un point technique, il est bien plus facile d’adapter l’éclairage LED alors que certaines communes, alimentées par des cabines desservant plusieurs d’entre elles, connaissent des difficultés pour éteindre complètement leur éclairage de minuit à 5 h, avec pour conséquence une mise en route reportée de début novembre à début décembre et une obscurité totale pendant une partie de la nuit… Et cela ne leur évite pas une consommation souvent importante en début de soirée et en fin de nuit avec un éclairage parfois ancien et énergivore !"

Aussi un effort pour les illuminations de fin d’année

Si elle souhaite maintenir une certaine féerie au sein de l’entité, pour les fêtes de fin d’année, de par les illuminations, la Commune de Rumes sera attentive à la consommation énergétique.

"Nous avons investi dans de nouvelles installations lumineuses en LED, précise Clémence Lepla, l’échevine en charge des festivités. Ainsi toutes les décorations trop énergivores ne seront plus utilisées. Nous allons réduire quelque peu la période d’illumination, passant de 6 à 4 semaines, entre les 15 décembre et le 6 janvier… pour aussi montrer aux citoyens que nous faisons des efforts pour limiter notre consommation énergétique. "