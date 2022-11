La Glanerie : un an d'atelier d'écriture, ça se raconte

Ce lundi 21 novembre, les membres du groupe "Atelier d’Écriture" se retrouvent, comme chaque semaine, à la maison de village de La Glanerie. Sous la houlette de leurs concepteurs et animateurs, Jean-Claude et Pedro, les participants se réunissent de 10 h à 11 h 30 pour… écrire. Aussi motivés les uns que les autres, ils forment un groupe bien soudé depuis maintenant un an et ce, malgré une disparité d’âge, de profession, d’idéologie et d’expérience de vie. Cette diversité donne naissance à la richesse des écrits, à l’amitié qui les lie et à la tolérance nécessaire pour avancer ensemble. Qu’en pensent-ils ? Pour l’un: "Rendez-vous du lundi/C’est incontournable / Un peu comme par magie/ Les mots se mettent à table/ Il s’agit d’un espace de partage et d’acceptation de l’autre. Un espace de rapprochement des idées et des envies exprimées par les mots. Oser simplement s’exprimer sans détours et sans crainte d’un jugement quelconque."