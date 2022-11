La Commune de Rumes se dote d'un nouveau site internet pour informer les citoyens

Depuis quelques jours, c’est sur un site internet ( www.rumes-online.be) tout nouveau, bien plus moderne et clair, que les citoyens peuvent se rendre pour obtenir des informations sur la commune de Rumes et sur la vie de l’entité. "Le site précédent datait de 2014 et, depuis lors, les aspects techniques et les mises en page ont fort évolué, relève Clémence Lepla échevine en charge du Numérique et de l’Informatique. Il devenait obsolète, et moins agréable à visiter d’où la volonté de le remettre au goût du jour pour une meilleure attractivité, visibilité et facilité afin d’y trouver les informations nécessaires. Il sera bien plus facile pour nos équipes de l’alimenter et d’y intégrer régulièrement de nouveaux éléments. C’était également l’occasion de l’adapter à la nouvelle charte graphique et au nouveau logo que nous avons dévoilés il y a quelques mois."