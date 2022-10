L’IMSTAM agite les débats du conseil de Rumes

Se positionner sans connaître l’avenir

"On peut s’interroger sur la manière dont l’IMSTAM nous présente cet ordre du jour et le calendrier, relève le bourgmestre Michel Casterman. On met la charrue avant les bœufs, en nous demandant de nous engager six ans avant la fin de l’échéance, en sachant que le Collège communal aura changé d’ici là… Et surtout nous n’avons pas encore les informations concernant le budget 2023 de l’intercommunale et la volonté de l’IMSTAM d’avoir un nouveau statut qui amènerait à un changement des conditions d’adhésion et pour lequel les communes n’ont été nullement consultées ! C’est le monde à l’envers, on ne peut pas demander aux communes de s’engager pour 30 ans avec autant d’inconnues !"

Pour une stabilité

Le PS déplore cette décision. "La durée de 30 ans est dictée par une volonté de stabilité et de perspective d’avenir afin de permettre des investissements, de nouvelles activités, mais aussi afin de rester attractif pour les travailleurs et offrir un minimum de sécurité d’existence, explique la conseillère Céline Berton (et également membre du conseil d’administration de l’IMSTAM). Quant à la nécessité de se positionner six ans avant l’échéance, elle s’explique par le fait que l’agrément du PSE (promotion de la santé à l’école) se termine en 2024, et que le dossier pour le nouvel agrément pour 2024-2030 doit être introduit en 2023…"

La conseillère rejette l’argument quant au fait de s’engager pour d’autres. "Nous sommes tous de passage… Les volontés plus globales, les projets plus ambitieux passent nécessairement par une vision qui dépasse la notion de mandat. Il est aussi étonnant qu’on se pose la question sur un dossier tel que celui-ci alors que, dans un même temps, on a lancé depuis des années des projets tels que la construction de maisons rurales et de l’entité ou du hall sportif qui, espérons-le, auront une durée de vie de plus de trente ans. Dans le cas de l’IMSTAM, il n’y a pas de ruban à couper… ce qui explique peut-être cela ! En ne poursuivant pas l’affiliation à l’IMSTAM, vous renoncez donc à ses services au nom des citoyens, en ce compris les services des soins infirmiers, le centre de coordination, les politiques de dépistages et d’assistance ainsi que le PSE."

Seulement 17 citoyens

Les conseillers de la majorité signalent que d’autres structures proposent des services similaires et précisent qu’actuellement, 17 citoyens rumois bénéficient des services infirmiers de l’IMSTAM alors que la commune octroie une cotisation annuelle de 2 € par habitant. "Et aucune décision n’a encore été prise quant à notre avenir au sein de l’intercommunale", insiste Michel Casterman.

Céline Berton a tenu à conclure son intervention en déplorant la réaction des représentants de la majorité qui voteront contre l’ordre du jour, mais qui se sont inscrits au repas prévu après l’assemblée générale extraordinaire. "Ils seront présents pour dire officiellement qu’ils ne veulent pas que l’IMSTAM continue, mais par contre, ils sont d’accord de profiter du repas offert, dénonce-t-elle. Derrière le destin de l’intercommunale se joue aussi l’avenir de nombreux travailleurs ; un peu de respect et d’élégance n’auraient pas été superflus !"