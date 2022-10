La vue sur le gros Tilleul (La Glanerie) se dégage

La fin des câbles électriques aériens

"Avant d’aménager les trottoirs, il est nécessaire de creuser des tranchées plus profondes pour la partie la plus proche du gros Tilleul, ajoute l’échevin. Il a en effet été décidé d’enlever des poteaux électriques et d’enterrer tous les câbles électriques, et de relier également les habitations via un réseau enterré. Nous voulons en effet effacer du paysage les câbles électriques aériens afin d’avoir une vue plus dégagée vers le gros Tilleul, un élément du patrimoine important du village et que nous voulons davantage mettre en valeur. Pour maintenir un éclairage dans la rue, des luminaires plus décoratifs, et qui s’intègrent visuellement mieux dans l’espace, seront installés."

Une cabine électrique à camoufler

©ÉdA

Les abords de l’arbre centenaire seront également remis en état. "L’espace pour marcher sera élargi et mieux sécurisé, précise Bruno De Langhe. Cet aménagement devrait aussi permettre de limiter la vitesse des automobilistes dans la courbe." L’abribus et les poteaux seront déplacés, un peu plus en retrait du symbole du village. Seule "tâche" au paysage: l’imposante cabine électrique qu’il n’est pas possible de bouger. "Techniquement, il y a certaines difficultés, et cela reviendrait trop cher pour les finances communales. Par contre, nous allons faire au mieux pour l’intégrer au paysage. Nous avons ainsi le projet de la recouvrir d’un film sur lequel serait imprimée une partie d’une ancienne vue du gros Tilleul datant du début du 20e siècle: une sorte de trompe-l’œil qui ne gênera pas trop pour prendre de belles photos de l’arbre et de son paysage."

D’autres rues du village de La Glanerie restent encore dépourvues de trottoirs. "Notre démarche va se poursuivre dans le cadre du PIC 2022-2024, annonce l’échevin. Il sera ainsi question de l’aménagement de trottoirs à la rue de Bas-Préau (jusqu’au motard) et dans la dernière partie de la rue Royale où il n’y a pas encore de trottoirs."