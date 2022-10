Batirumes, le salon du bâtiment résiste

À Rumes, et malgré l’annulation de leur dernier salon de la Femme faute d’exposants, les membres de l’ASBL ACARTI se mobilisent pour continuer à organiser cette belle vitrine pour les entreprises locales. Pour sa 24e édition, le salon Batirumes réunira ainsi une douzaine de professionnels du bâtiment aux spécialités diverses: chauffage et sanitaire, peinture, menuiserie, électricité, création et entretien de jardin et abords extérieurs, ferronnerie, construction alternative, agence immobilière, etc.

"Presque tous les corps de métier seront représentés, relève Rodrigue Montignies, président de l’ACARTI. Il est ainsi possible de réaliser ses travaux de rénovation et ou de construction, de A à Z, en ne sollicitant que des entreprises de la région. Et comme toutes se connaissent bien, elles ont l’habitude de collaborer… ce qui n’est pas négligeable pour le suivi d’un chantier plus important."

Avec la présence de la Région wallonne

Le président de l’Association des Commerçants et Artisans de Rumes se satisfait de pouvoir également accueillir des représentants de la Région wallonne. "Avec la crise économique et énergétique, les gens cherchent à diminuer leurs factures, notamment par des travaux en matière d’énergies renouvelables, d’isolation, d’installation électrique/gaz, etc. Pour réaliser ses travaux, des primes ou des prêts à taux réduit peuvent être sollicités. Il leur sera ainsi possible de poser leurs questions et connaître les conditions pour obtenir de telles aides. Et une fois les informations reçues, les visiteurs pourront directement se tourner vers les professionnels pour aller plus loin dans leurs projets…"

Tout au long du week-end: foodtruck et bartruck ainsi qu’animations encadrées pour les enfants.

Batirumes, ces 15 et 16 octobre de 10h à 19, au hall Fernand Carré (place Roosevelt à Rumes). Entrée gratuite.