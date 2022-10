Rumes : une journée de l’enseignement en fête

L’après-midi fut également sportive, culturelle mais surtout ludique ! Les élèves de maternelles, après une collation saine, ont voyagé dans la campagne à bord du petit train touristique. Et pour le plus grand plaisir des plus petits, les Jeunesses Musicales de Wallonie Picarde ont proposé des ateliers d’initiation à la musique. Pour les primaires, diverses activités ont été proposées en collaboration avec les différents partenaires. Les 1res primaires ont appris les gestes de premiers secours et se sont véritablement mis dans la peau de petits pompiers avec l’ASBL Ambrumes Prévention. Les 2es années se sont essayés à toutes sortes d’instruments avec les Jeunesses Musicales. Les 3es et 4es années se sont instruits lors d’une animation sur les animaux exotiques avec Astoria production. Les 5es années ont profité d’un ciné concert avec la bibliothèque communale et

les 6es années ont continué sur leur lancée sportive et se sont dépensés à travers des jeux nouveaux avec la FRSEL.

Une journée bien remplie et très appréciée de tous ! Vite l’année prochaine !