Des dégradations à la maison rurale de Taintignies

"Des faits de vandalisme avaient déjà été signalés, il y a quelques mois, à l’arrière du bâtiment, regrette l’échevin Bruno De Langhe. Des griffes avaient été constatées, et nous espérions qu’il s’agirait d’un acte isolé." Les plaques en question avaient été remplacées pour une facture de plus de 300 euros à charge de la commune.

Ce nouvel acte de vandalisme semble avoir été commis par un ou des jeunes individus. "Au moyen d’objets pointus, des mots ont été gravés sur les plaques en aluminium. Les inscriptions sont assez interpellantes car on peut deviner des prénoms, et notamment l’un qui est suivi de propos assez insultants et dégradants. On peut ainsi se demander s’il n’y a pas une situation de harcèlement derrière cet acte…"

La Commune de Rumes a décidé de déposer une plainte auprès de la police. "C’est triste et honteux de voir de tels actes surtout à l’encontre de notre bibliothèque-ludothèque qui est un bel outil au service de tous les Rumois, ajoute l’échevin. Sans compter que les réparations devront à nouveau être payées par les impôts des Rumois !"