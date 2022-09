La blogueuse rumoise Isabelle Olikier-Luyten dévoile, dans son nouveau livre, son petit paradis floral

190 rosiers et une multitude de plantes

C’est aussi dans ses livres, et sur son blog (avec plus de 1000 visites par jour) que la Rumoise partage quelques secrets de son "Little Bit of Paradise" de près de 190 rosiers associés, avec beaucoup de délicatesse et d’harmonie, à une multitude de plantes vivaces, d’annuelles et d’arbustes.

Près de 30 ans après avoir pris possession de ce petit bout de terrain de 600 m2, le long de la rue du Crinquet à La Glanerie, Isabelle Olikier-Luyten a décidé de consacrer son quatrième ouvrage à cet eden. "Avant d’acheter cette maison à La Glanerie, nous vivions au centre-ville de Tournai avec pour seul extérieur, une petite cour… C’est en regardant les émissions de jardinage, notamment Garden’s World sur la BBC, que je rêvais et imaginais mon jardin, mon petit paradis !"

En 1993, Isabelle et son mari Bruno tombent sous le charme de cette maison à La Glanerie. "Lorsque nous avons emménagé dans cette habitation, il y avait déjà une piscine et notre première idée était de reproduire les lieux de villégiature du sud de la France et d’imprimer une ambiance provençale au jardin, se rappelle-t-il. Mais au fil des plantations, on s’est aperçu que certaines plantes ne résistaient pas à notre climat. Vouloir imposer un style exotique, ici, dans le Nord, a fini par nous paraître un peu incongru… et donc, au fil des ans, on s’est dirigés vers une tendance campagnarde bien plus en accord avec le bâtiment qui est à l’origine une fermette. Ainsi, le plan de départ peut évoluer au fil des expériences avec les plantes. Les goûts changent, s’affinent. Mais, il reste néanmoins important de se donner une ligne de conduite et de s’y tenir."

À la recherche du mariage parfait

Aujourd’hui, près de trente ans plus tard, la passionnée considère que son jardin dit de style "country/cottage" est arrivé à maturité. Elle a pu y développer et réaliser ses plus belles associations de plantes, les plus beaux mariages de couleurs et de textures tout en donnant un aspect naturel à son jardin.

"Je ne suis pas parvenue à un résultat aussi poussé les premières années. C’est avec le temps et une bonne connaissance des plantes que j’ai appris à jouer avec les couleurs, les hauteurs, les formes, chercher le mariage parfait quitte à déplacer encore et encore. Quand on parvient à créer un beau tableau, une belle scène, il n’y a rien de plus gratifiant. Créer des associations entre les fleurs, plantes et arbustes, c’est ce qui me passionne le plus dans le jardinage ; il s’agit d’un jeu à l’infini au vu de la diversité des fleurs et plantes."

Par contre, si le jardin a atteint le stade de la maturité, cela nécessite toujours autant d’entretien. "Tous les jours, je passe plusieurs heures dans mon jardin et à la roseraie pour arroser les parterres, enlever les fleurs fanées, tailler les arbustes, planter des semis, etc."

Le paradis à portée de main

Dans son livre, et photos prises dans son jardin depuis le début et jusqu’à maintenant à l’appui, Isabelle Olikier-Luyten donne toutes les clés et livre ses meilleures sélections de plantes, de roses, d’arbustes ainsi que des astuces jardinières et déco. Comment choisir ses fleurs et ses arbustes, les associer, les planter selon leur nature et leur couleur, comment transformer les faiblesses de son jardin en atouts…

"De manière assez simple, comme si je me promenais dans mon jardin avec les lecteurs et que je leur partage ma passion en distillant des idées et des recommandations, relève-t-elle. Si je peux, par exemple, déjà donner un conseil aux gens qui veulent donner vie à leur paradis naturel, c’est de bien observer ce qui leur plaît dans une photo, de décortiquer ce qui fait que c’est harmonieux et d’essayer de le reproduire avec les mêmes plantes ou avec des alternatives en fonction de ce qui est disponible… Dans ce livre, j’ai envie de montrer qu’en partant de presque rien, comme c’était mon cas, sans compétences jardinières particulières ni terrain de rêve, on peut transformer son jardin en petit paradis. Personnellement, je n’ai plus besoin de partir en vacances, tellement je me suis bien et déconnectée dans mon jardin !"

Un 5e livre sur la roseraie

À peine son quatrième opus sorti, la Rumoise a déjà en tête le prochain ouvrage. Il devrait mettre à l’honneur la roseraie de Warren Millington, inspiré de l’un de ses précédents livres "Des Compagnes pour mes Roses".

« Un petit coin de paradis – L’art du petit jardin », Editions Ulmer. Disponible en librairie ou auprès d’Isabelle Olikier-Luyten (avec dédicace): olikier@hotmail.com