Une fiête de l’Penn’tière (Rumes) avec un afterwork d’ichi

Déjà un afterwork, ce vendredi

Après avoir dû annuler l’édition 2020 et vivre une édition 2021 "à s’n’aise", les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands, avec déjà des penn’tières dès la sortie du boulot! "Nous avons mis davantage l’accent sur la soirée du vendredi qui était auparavant consacrée à une conférence autour d’une thématique liée à la nature ou à l’agriculture, et accompagnée d’une dégustation culinaire de plats à base de pommes de terre, explique Florentin Vincke, l’un des membres du comité. Cette année, nous changeons un peu le concept en misant sur un afterwork, un événement dans l’air du temps." Dès 17h, il sera ainsi possible de boire un verre entre amis, en famille, ou entre collègues, dans une ambiance musicale décontractée, tout en dégustant les préparations des élèves de la Sainte-Union de Kain.

Marché artisanal et démonstrations des pompiers

Après le traditionnel souper croques-tartiflette du samedi soir, la journée de dimanche sera chargée sur la place de Rumes et dans la salle du Foyer Notre-Dame. "Le programme concocté devrait rencontrer toutes les envies: des activités sportives avec les balades VTT – Gravel (20, 35 et 45 km/PAF: 5 €) et motos anciennes, mais aussi des activités familiales au travers de promenades quiz à pied (7 km) ou à vélo (17 km), de l’exposition et de la balade (départ à 14h) de tracteurs ancêtres."

Un marché des saveurs et de l’artisanat prendra aussi place durant toute la journée du dimanche. Des jeux seront proposés aux enfants, sans oublier l’incontournable lancer de patates et le stand de vente de pommes de terre qui permettra de remplir les stocks de tubercules. "Les pompiers de la zonede secours de Wallonie picarde offriront également des démonstrations et animations de prévention, notamment la gestion d’un feu de friteuse…" Il sera en effet évidemment question de frites ("maison" épluchées, coupées et cuites par l’équipe de bénévoles) tout au long du week-end!