Thierri Gourdin (Rumes/Mont de l'Enclus) : du combat pour la vie, jusqu’au long chemin de l’indemnisation

Au mauvais endroit, au mauvais moment, Thierri Gourdin ne peut l’éviter… Il est seul à bord et tout le flanc gauche de la voiture n’est plus qu’un amas de tôles.

Malgré les témoignages et les constatations qui semblent le considérer comme victime et en droit, les indemnisations se font attendre. "L’autre automobiliste ne reconnaît pas ses torts, et me soupçonne d’avoir roulé sous l’influence de l’alcool alors que ce n’est pas du tout le cas… se défend le Rumois. Ce jour-là, je ne me sentais pas très en forme, et donc je n’avais rien bu chez ma sœur!"

Un bras de fer entre les compagnies d’assurances est lancé, et ne pourra vraisemblablement qu’être arbitré par le tribunal de police. "Mais je n’ai aucune nouvelle quant au suivi du dossier, et je ne sais pas quand l’affaire sera traitée. Aucune date d’audience n’est encore fixée, et je sais que de tels dossiers peuvent parfois prendre des années…"

Déjà plus de 20000 euros de frais

Après avoir dû lutter pour sa vie durant plusieurs mois, et étant toujours fort handicapé, Thierri Gourdin se bat désormais pour obtenir ses indemnités. "Je n’ai encore rien reçu, et les factures commencent à s’accumuler, ajoute-t-il. J’en suis à plus de 8000 euros de frais médicaux et de pharmacie, non pris en charge par ma mutuelle. Sans compter les 12000 euros pour ma voiture sinistrée; même si je pouvais à nouveau rouler en voiture, je ne pourrais pas acheter de véhicule faute de moyens…"

Mais plus que cela, dans l’attente de son indemnisation, le "miraculé", comme il peut l’être qualifié vu les 5% de chance de survie évoqué par le médecin lors de son arrivée à l’hôpital, met en péril tout son long processus de rééducation. "J’ai passé plus de huit mois à l’hôpital, d’abord à Courtrai, et à partir de janvier à Tournai. J’ai pu rentrer chez moi en avril, auprès de mon épouse et de mes filles, mais depuis lors je suis cloué dans mon lit, et de temps en temps dans mon fauteuil."

Le centre de rééducation, l’espoir pour marcher à nouveau

Suite au violent choc, Thierri Gourdin a souffert de 17 factures sur tout son côté gauche: épaule, coude, tibia, péroné, etc. "On a failli m’amputer du bras gauche, précise-t-il. Mais finalement, j’ai pu récupérer un peu de mobilité. Par contre, je ne sais toujours pas marcher… Les muscles de mes jambes sont très affaiblis par les mois d’hospitalisation et ne parviennent plus à me porter."

Malgré les séances de kinésithérapie chez lui, le chemin s’annonce encore long. "Pour aller un peu plus vite, et envisager de remarcher un jour, il faudrait que je puisse intégrer un centre de revalidation, reconnait-il. À elle seule, et même si elle fait déjà un travail remarquable, ma kiné ne peut me soutenir pour essayer de me faire marcher, et elle ne dispose pas de tout le matériel spécifique. Le problème d’un tel centre, c’est le coût des soins, mais surtout les frais d’ambulance… cela me reviendrait à 750 euros par semaine, non pris en charge par ma mutuelle. Tant que je n’obtiens pas mes indemnités, je ne peux pas me permettre de suivre cette revalidation!"

Le Rumois ne s’en cache pas: l’accident a complètement bouleversé sa vie, et celle de ses proches. "Cela ne faisait que quelques mois que j’étais officiellement pensionné, et j’avais des projets pour profiter de la vie et de ma famille. Depuis un an, je suis dans un lit: j’ai raté des fêtes de famille, je n’ai pas pu partir en vacances, ou simplement aller me balader lorsqu’il faisait beau… J’étais aussi content de pouvoir m’investir dans la vie de mon entité, comme conseiller communal… Tout a été mis à néant du jour au lendemain; je ne sais plus rien faire!"

Depuis quelques mois, Thierri Gourdin a néanmoins repris la gestion de la page Facebook "SolidaRumes". "Je pensais l’arrêter, mais des personnes m’ont poussé à poursuivre l’aventure, et m’ont exprimé de belles marques de sympathie. C’est ma manière de continuer à faire vivre ma commune en partageant ses informations. Je garde aussi l’espoir de pouvoir revenir un jour m’installer à la table du conseil…"