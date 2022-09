Pas encore d’offre pour Dimension 7 (La Glanerie)

Pour gérer la vente de son bâtiment plus communément appelé "Dimension 7", du nom du home pour enfants créé en 1986, et faisant office auparavant de couvent, la commune de Rumes a sollicité le Comité d’Acquisition de Mons. L’annonce a été publiée il y a déjà quelques semaines et court jusqu’au 15 septembre. À moins d’une semaine de la date butoir, aucune offre n’a encore été officiellement remise. Deux personnes ont pris contact avec l’instance régionale et sollicité une visite. Si aucune offre ne venait à tomber, la commissaire au Comité d’Acquisition de Mons n’exclut pas la possibilité de renouveler la publicité pour la vente du bâtiment.