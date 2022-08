"La démarche n’en est qu’à ses prémices, et il faudra attendre la désignation d’un auteur de projet pour établir le futur visage de la place", insiste Ophélie Cuvelier, échevine en charge du Plan Communal de Développement Rural. Un périmètre d’intervention a été dressé avec un espace dédié à la convivialité en face du hall Fernand Carré (future maison rurale), un espace dédié à la convivialité et à la polyvalence des usages (espaces de parking modulables) ainsi qu’un espace vert dédié à l’agrément et au renforcement de la biodiversité à hauteur de la plaine de jeux et du futur hall sportif.

"Dans un premier temps, nous avions envisagé le projet sur toute la longueur de la place Roosevelt, ajoute Michel Casterman.Mais au vu du budget faramineux que cela représentait, nous avons dû réduire la voilure et nous limiter à la partie du fond, à hauteur du hall Fernand Carré jusqu’à la plaine de jeux. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous allons délaisser la zone devant les habitations! Nous verrons, dans un second temps, et ce qu’il est possible de faire pour mieux aménager ou embellir cet espace."

Un premier budget est avancé à hauteur de près de 730000 euros, dont 400000 € de subsides.