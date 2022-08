Les moissons à l'ancienne, le 15 août, à La Glanerie, avec un vent de jeunesse

Avec les chevaux de trait

Mais les visiteurs ne seront en reste et pourront se remémorer les gestes des paysans d’antan. Dans le champ, situé le long de la rue de l’Elnon, il sera possible de vivre les moissons comme elles étaient réalisées au début du siècle dernier, époque où le travail des hommes et des animaux suppléaient les engins motorisés et technologiques actuels. " Les chevaux de trait seront de sortie,ajoute Zoé Masquelier.Tout comme des tracteurs anciens et des machines d’époque qui seront exposées et permettront quelques démonstrations du travail autour de la moisson."

En mode guinguette

Tout au long de l’après-midi, les enfants pourront profiter d’une pyramide de paille, d’une mini-ferme, d’un château gonflable et de diverses autres activités récréatives et didactiques. Un marché artisanal et fermier s’installera sur le site à partir de 12h."Nous avons voulu créer un esprit de guinguette, avec une petite décoration et une animation musicale. Par cette version plus légère, et cette année entièrement gratuite, nous souhaitons aussi revenir à l’ambition première de cette fête, à savoir rassembler le monde agricole et rural autour d’un bon verre et d’une petite restauration pour fêter ensemble une saison intense de moisson, dans une ambiance conviviale et familiale."

La jeune génération en relève

Cette 25eédition marque aussi une transition au sein du comité organisateur et de la famille Benoit."Cela a toujours été une fête et une organisation familiale,relève Zoé Masquelier.Ce sont les grands-parents Benoit qui sont à l’origine de cette journée. Ils ont ensuite pu compter sur l’aide et le soutien de leurs enfants. Et puis, avec le Covid, il y a eu un certain essoufflement… et on voyait qu’il fallait amener un peu de sang frais pour relancer la machine. Comme c’est une fête qui nous tient à cœur et appréciée par le monde agricole, ensemble, la plus jeune génération, nous avons repris le flambeau, tout en pouvant compter sur l’expérience et de la présence des plus anciens."