Le patro de Rumes au camp

En cette période de vacances, 34 enfants (filles et garçons) du patro de Rumes sont partis au « grand camp » qui avait pour thème cette année les « Patr’Olympiques » pour dix jours (sous tente) à Grand-Enneille (près de Somme-Leuze) dans les Ardennes. Ils étaient encadrés par huit animateurs et deux équipes de six cuistots pour préparer de bons petits plats. Cette année, pas de feu de camp pour terminer le séjour, à cause de la sécheresse et de l’interdiction logique. Notre photo les regroupe au moment du départ sur la place du village. J-P.C.