Cette initiative tend à lutter contre le gaspillage et la production de déchets en masse tout en initiant une dynamique d’entraide et de partage entre ses citoyens.

"Il s’agit d’un projet qui a été évoqué à la fois dans le cadre du Plan de cohésion sociale et du Plan stratégique transversal, précise l’échevin Jérôme Ghislain.Comme un Repair Café repose entièrement sur le bénévolat, nous sommes en train de tâter le terrain pour voir si des personnes qui ont des compétences en réparation dans un ou des domaines en particulier (bois, couture, électro, mécanique, informatique, vélo) souhaitent partager leurs savoirs et s’investir dans ces ateliers de réparation. Après avoir diffusé l’information dans le bulletin communal, nous avons déjà deux personnes qui se sont manifestées, ce qui est positif et encourageant! Nous espérons encore pouvoir renforcer l’équipe de réparateurs: les personnes intéressées peuvent nous contacter."

Une rencontre sera organisée à la rentrée pour tenter de concrétiser le projet. "Il faudra ensuite en déterminer les modalités d’organisation, une fois par mois ou tous les trimestres,ajoute Jérôme Ghislain.Il pourrait, éventuellement, se tenir dans le cadre du marché fermier. Il est encore trop tôt pour annoncer la première date, mais nous espérons pouvoir mener à bien ce projet qui, en plus d’avoir un impact positif d’un point de vue écologique et environnemental, peut aussi permettre de tisser du lien entre les habitants de l’entité qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés…"

Le Repair Café remplit aussi une mission importante de partage et de transmission des savoirs et vise à l’émancipation de chacun par l’apprentissage de l’utilisation adéquate et de la réparation d’objets de la vie courante."Les personnes qui se présentent avec un objet cassé ou en panne seront encadrées par nos réparateurs bénévoles afin de pouvoir apprendre à réparer elles-mêmes l’objet. Le Repair Café est basé sur la co-réparation et reste un coup de main entre voisins. Il n’y a pas de garantie de résultat, mais cela reste intéressant de tenter le coup pour éviter de devoir jeter ou de racheter un objet qui au final peut être réparé et avoir une nouvelle vie."

Intéressé par le projet de Repair Café? Vous pouvez prendre contact avec Jérôme Ghislain (jerome.ghislain@communederumes.be – 0476 67 04 94)