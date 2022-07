Deux «plus belles prairies» de Wallonie picarde mises à l’honneur à la Foire agricole de Libramont

Autre avantage, l’éleveur était déjà propriétaire d’une prairie située juste en face. " Un petit cours d’eau prend sa source dans ma prairie et irrigue celle que j’ai rachetée l’an dernier. Il y a deux mares, des saules têtards, des haies, des batraciens. Ici, on entend que le bruit des oiseaux et du vent dans la végétation. Je suis tombé sous le charme de cet endroit."

«Pas l’étiquette d’un pollueur»

Des propos que seul un amoureux de la nature peut tenir.

La preuve? Freddy Vanderhaegen est sorti du carcan de l’agriculture conventionnelle il y a trois ans. " J’étais comme monsieur et madame tout le monde. jusqu’à ce qu’une connaissance provoque un déclic. J’avais le cadre adéquat pour développer du bio. La première étape, c’était de devenir autonome pour ne plus dépendre des industriels de l’agro-alimentaire. Ensuite, j’ai opéré la bascule vers le bio. La conversion a duré deux ans. Deux années plus compliquées puisque j’ai diminué mon cheptel de 280 à 180 bêtes." Moins de production, ça signifie moins de bénéfices. " Mais aussi moins de frais puisque je ne dépense plus rien en pesticide. Aujourd’hui, je suis fier de dire que j’ai fait le bon choix, que je ne suis plus dépendant et que je fais un métier qui respecte la nature."

Sur les 100 hectares de terres que possède Freddy, 80 sont en prairie et servent directement aux vaches. Les 20 autres sont des terres cultivables et ne servent qu’à produire ce qui nourrira son bétail. Un modèle vertueux que le Rumois défend avec ardeur et dont il se fera l’ambassadeur dimanche à la Foire agricole de Libramont, "I l était temps d’ouvrir les yeux et de favoriser l’élevage dans de bonnes conditions. À mon échelle, je suis satisfait de pouvoir défendre ce métier qui n’a pas forcément bonne presse. Les gens avec qui je discute me trouvent légitiment parce que je ne pulvérise plus et que j’ai l’étiquette bio. Je ne suis pas catalogué comme un pollueur et je laisse travailler la nature. Je profite aussi et surtout de ces discussions pour rappeler que l’agriculture est essentielle."

Agriculteur, c’est toujours un métier d’avenir

Pierre Dubois, propriétaire d’une parcelle à Harchies. ©EdA

Installé aux marais d’Harchies depuis 1997, Pierre Dubois a repris la ferme familiale. Son élevage de holsteins a progressivement évolué vers des races plus rustiques avec un croisement de normandes et montbéliardes. Quasiment bio, ce producteur vend son beurre directement à la ferme et son lait écrémé à la Laiterie des Ardennes. Récemment, il a diminué la taille de son troupeau pour acquérir une plus grande autonomie fourragère.

Sa prairie se situe en réserve naturelle. " C’est le paradis des vaches", assure Pierre Dubois pour Natagora. "Le bocage dense abrite du vent et du soleil. Les vaches sont au calme, elles ont toujours quelque chose à se mettre sous la dent, car la flore y est très diversifiée. Et elles peuvent boire l’eau du ruisseau. L’agriculteur a été lauréat à trois reprises du prix de la plus belle prairie, pour quatre participations. " Ma ferme a un intérêt écologique et c’est une réelle fierté", indique Pierre Dubois." Notre région n’est pas réputée pour favoriser les grandes cultures céréalières car la terre est assez pauvre, mais elle a quelques atouts importants pour le bétail, surtout en bordure des marais d’Harchies."

L’agriculteur peut compter sur le soutien fidèle du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut depuis le début des années 1990, mais aussi sur des subsides européens "qui facilitent le travail", estime l’intéressé, en plus de donner une belle reconnaissance à l’élevage du Bernissartois.

Pour lui comme pour d’autres qui ont choisi de suivre une voie moins conventionnelle à l’époque, l’agriculture est encore un métier d’avenir. " On ne peut plus faire n’importe quoi et c’est une très bonne chose. Notre rôle, c’est aussi de préserver ce qui peut encore l’être et de favoriser la biodiversité. On critique souvent l’élevage bovin, on le met responsable de nombreux maux liés à la pollution. Mais s’il n’y a pas de bétail, il n’y a pas de prairie. Et les prairies peuvent absorber et stocker le carbone aussi bien que les forêts", conclut Pierre Dubois.