«Estimer les dépenses au plus juste»

Et justement de prudence, Céline Berton estime que le Collège communal en fait excès entre ses prévisions budgétaires et les réalisations reprises au sein du compte. "Encore une fois, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est trop faible, déplore la cheffe de file PS revenue à la table du conseil communal après un congé de maternité. Et de manière assez particulière, ce taux est encore moins bon par rapport au compte que par rapport au budget initial; ce qui signifie que l’estimation en cours d’année est moins bonne que celle qui est faite au début de l’année!"

Pour l’opposition, le taux de réalisation ne doit pas être confondu avec la maîtrise des coûts. "Le taux de réalisation, c’est l’adéquation entre la prévision et la dépense réelle, c’est donc la capacité, pour l’autorité publique, d’estimer les dépenses au plus juste et ce, afin d’optimiser l’utilisation des deniers publics. En période difficile, comme celle que nous traversons, la nécessité de ne pas multiplier les crédits inutiles afin de se concentrer sur les missions du servic e public, c’est essentiel! Tous ces crédits qu’on n’utilise finalement pas, on pourra les consacrer à d’autres projets…"

Le bourgmestre Michel Casterman s’en défend. "Qui peut nous reprocher d’être trop prudents par les temps qui courentet alors que les communes cravachent pour garder la tête hors de l’eau? Il s’agit d’une gestion en bon père de famille pour éviter d’être pris au dépourvu et se retrouver dans une situation catastrophique! Nous ne sommes pas à l’abri d’imprévus, et certaines choses ne dépendent pas de nous; il faut s’adapter à la situation sur le terrain. Je pensais que les bons comptes faisaient les bons amis… mais là j’ai l’impression que cela vous dérange que le compte soit bon!"

Et les cimetières?

Céline Berton s’étonne aussi de la faiblesse des engagements, tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire, liés à l’activité dans les cimetières. "À l’ordinaire, pas de frais de vêtement, ni d’outillage… déplore la conseillère de l’opposition. À l’extraordinaire, les projets sont à nouveau reportés! Depuis 2018, nous soulignons la nécessité d’aménager des abris pour accueillir dignement les familles lors des funérailles, surtout en cas d’intempéries. Vous avez repris le projet et l’avez inscrit au budget de 2019… mais depuis, nous ne voyons toujours rien venir! Les dossiers relatifs à l’ossuaire et à la parcelle des étoiles sont aussi postposés. De nombreux citoyens se plaignent de l’état de certains cimetières, et même si nous concevons qu’une transition vers une végétalisation comporte des périodes d’adaptation, il est plus qu’urgent qu’on remette l’humain au centre des préoccupations! Le rapport au deuil, le souci de l’encadrement des familles, la nécessité de pouvoir se recueillir dans des lieux sereins et harmonieux, doivent être des priorités!" Le PS s’est abstenu.