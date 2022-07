Violente embardée à la chaussée de Douai (Rumes): une voiture sur le toit (photos)

En déviant de la route, le conducteur âgé d’une soixantaine d’années et originaire de l’entité de Rumes, a percuté un petit mur et, sous la violence du choc, le véhicule a été projeté une dizaine de mètres plus loin, dans un champ, en contrebas de la route. La voiture s’est retrouvée sur le toit.

Les services de secours sont intervenus en nombre avec un véhicule de balisage et un véhicule de désincarcération. Coincé dans l’habitacle de la voiture, l’automobiliste a dû être désincarcéré. L’opération s’est déroulée sous le commandement du lieutenant Géry Wallemacq.

Consciente, la victime a été prise en charge par le médecin du SMURet transporté en ambulance vers le CHwapi pour davantage d’examens médicaux. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Le temps de l’intervention des services de secours, la chaussée de Douai a été placée en circulation alternée, sous la supervision des agents de la zone de police du Tournaisis.