Le bio pour laisser faire et vivre la nature dans le champ du Pic-Vert à La Glanerie

Le jeune couple originaire de Flandre reprend, en 2014, une ferme située à la rue du Toupet. Le Pic-Vert est né. "L’ancien exploitant n’était pas dans cette démarche du bio, et donc il a fallu attendre un an avant de pouvoir démarrer nos propres cultures, le temps de mettre nos 3,5 hectares de terres en conversion biologique et ensuite qu’elles soient agréées et certifiées bio.Pour nous, la santé de la terre, la qualité de l’alimentation et la santé humaine sont indissociables… il était donc naturel de faire le choix pour une agriculture biologique!"

Une appellation protégée

La maraîchère insiste sur l’appellation protégée "bio". "À la différence, les termes “100% naturel”, “du jardin”, ou toute expression équivalente ne donnent aucune garantie légale sur la qualité du produit et sur le fait qu’il soit réellement bio, relève-t-elle. Ici, pour prétendre à cette appellation, nous avons au moins un contrôle par an, et des échantillons de sol et de produits sont prélevés, tout comme sont vérifiées la provenance des matières premières et la conformité de l’étiquetage."

Joline Dewitte et Jelle Jacobs ont banni tous les produits chimiques et phytosanitaires. "Nous ne pulvérisons rien sur nos fruits et légumes , insiste Joline Dewitte. Nous avons même pris le parti de ne pas utiliser les produits dits naturels qui restent autorisés par la charte biologique. Nous préférons laisser faire et vivre la nature. Ainsi, par exemple, nous avons été confrontés à la présence de pucerons sur nos fraises, et on n’a pas voulu utiliser de produits… et finalement ce sont les coccinelles qui se sont chargées du travail! Le traitement des mauvaises herbes se fait entièrement de façon mécanique, ou à la main et sur les genoux pour celles qui n’ont pas pu être enlevées par la machine."

L’équilibre de la nature

Les maraîchers misent avant tout sur l’équilibre naturel et biologique. "Nous avons planté de nombreux arbres et fleurs ainsi que des haies tout autour de nos parcelles à la fois pour les protéger des possibles pulvérisations dans des champs voisins, mais aussi pour attirer des oiseaux et insectes qui jouent leurs rôles dans l’équilibre de la nature. Par exemple, plutôt que pulvériser un produit pour tuer les chenilles, il est préférable d’attirer des oiseaux qui feront le travail…"

Ils cultivent une centaine de variétés de fruits et de légumes. "Nous sommes attentifs à sélectionner des variétés les mieux adaptées à notre région et résistantes à notre climat, relève la maraîchère Nous cultivons assez peu de pommes de terre; déjà par manque de place, mais aussi parce qu’il y a un fort risque de développement du mildiou… il faut donc sélectionner des variétés bien précises."

Le couple vend sa production dans son magasin de ferme. "Comme nous ne cultivons pas tous les sortes de fruits et légumes, ou pas nécessairement au moment où les clients souhaitent telles ou telles variétés, nous proposons aussi au magasin des produits d’autres collègues ou grossistes mais qui sont, évidemment, labellisés bio!"

Visite et cueillette exceptionnelle

En cette semaine "Bio", Le Pic-Vert a décidé d’ouvrir les portes du champ. "C’est important de montrer aux gens la philosophie, la démarche et tout le travail qu’il y a derrière les fruits et les légumes qu’ils achètent."

Ce samedi 11 juin, Jelle Jacobs emmènera les visiteurs pour leur expliquer ce qu’est le maraîchage bio dans la pratique ainsi que l’importance du respect de la nature. "Nous profitons également de l’occasion, le vendredi 10 juin (15h – 19h) et samedi 11 juin (9h-13h) pour permettre exceptionnellement aux visiteurs de venir cueillir eux-mêmes, et directement dans le champ, leurs fruits et légumes."