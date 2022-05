La ZIT de La Glanerie, l’espoir face au risque d’inondations de l’Elnon (photos-vidéo)

"Depuis cet épisode, nous avons entrepris une importante réflexion pour lutter contre les inondations, relève Jérôme Ghislain en charge des Inondations (NDLR: l’un des seuls échevins ayant cette attribution en Wallonie picarde). Comme l’Elnon est un cours d’eau transfrontalier, il a fallu également mener des discussions avec nos voisins français pour réaliser des aménagements hydrauliques sur tout son long."

Un bassin de rétention «anti-inondations»

De par son caractère "de frontière", le projet a été repris dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Interreg V France-Wallonie-Vlanderen. L’Elnontransfrontalier se décline en un plan de lutte contre les inondations sur l’Elnon et sur une partie de ses affluents. L’une des pistes d’actions retenues est la création de quatre ouvrages de prévention des inondations: une zone d’immersion temporaire (ZIT) en Belgique et trois zones d’expansion des crues (ZEC) en France, à Mouchin, Rumegies et Lecelles.

À La Glanerie, les travaux de la ZIT, ce bassin de rétention "anti-inondations" en bordure de l’Elnon, avancent bon train . "Cette zone est creusée afin de stocker temporairement une partie des eaux lors des événements pluvieux intenses, explique la Province de Hainaut, gestionnaire du cours d’eau. Elle est alimentée par une surverse d’alimentation qui est couplée avec un rétrécissement du lit du cours d’eau afin d’en faciliter le remplissage. Une surverse de sécurité permet d’évacuer les eaux si ces zones sont pleines."

Ainsi lorsque le débit d’eau de l’Elnon sera trop important, le surplus sera entreposé dans ces réserves avant d’être reversé dans le cours d’eau, une fois qu’il aura retrouvé un niveau plus bas. Cet aménagement s’étend sur 4-5 hectares et aura une capacité de retenue de près de 43500 m3.

"Le coût global pour la zone d’immersion temporaire de La Glanerie est de 2,8 millions d’euros financé à 50% par l’Europe (Interreg), 40% par la Région wallonne et 10% par la Province de Hainaut, précise Jérôme Ghislain. Le bassin devrait être opérationnel dès ce mois de juillet et nous permettra d’appréhender de manière plus sereine les orages durant la période estivale. Cela devrait aussi avoir un impact positif sur le risque d’inondations du côté de Brunehaut, notamment à Howardries.Même si le risque zéro n’existe pas…"

Pas une zone naturelle comme à Willemeau… pour le moment!

Dernièrement, les villageois ont été invités à une matinée découverte du projet Interreg V Elnontransfrontalier. Ils ont ainsi pu se rendre sur le chantier de la ZIT pour mieux en appréhender le fonctionnement et les perspectives en matière de gestion des inondations. Une trentaine de riverains ont exceptionnellement pu fouler le site. Car contrairement à la zone d’immersion temporaire récemment aménagée à Willemeau, celle de La Glanerie ne sera pas ouverte au public et agrémentée d’une zone naturelle et d’un lieu de balade.

"En raison d’une question de budget, relève l’échevin rumois. Mais aussi de la localisation de la ZIT assez excentrée et dont les parcelles appartenant à la Province se limitent, pour le moment, à la zone nécessaire à l’aménagement hydraulique.Ce site sera ainsi clôturé à la fin du chantier. Mais l’option d’y créer des aménagements pour l’agrémenter plus tard reste sur la table…"