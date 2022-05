Les conseillers communaux ont approuvé l’instauration de deux nouvelles zones d’évitement le long de la rue de Wattimez (Taintignies) afin d’en réglementer la vitesse et de canaliser la circulation. "Après avoir reçu des plaintes de riverains face à la vitesse des automobilistes, nous avions déjà effectué des aménagements en 2021, rappelle l’échevin en charge de la Mobilité BrunoDe Langhe. Mais, suite à une enquête, il s’avère que le choix des dispositifs et leur implantation n’étaient pas les plus adéquats. Nous avons donc réfléchi à une alternative. C’est ainsi que depuis un mois, nous testons ces nouvelles zones d’évitement à hauteur du n°12, côté pair et du n°13 côté impair. Une priorité de passage est accordée aux conducteurs se dirigeant vers la rue Écuelle."

La conseillère socialiste Mélanie Heintze s’interroge sur le choix de l’emplacement de ces dispositifs "en plein tournant" et avec une visibilité limitée. "Nous n’avons pas eu de réclamation des riverains depuis l’installation de ce nouveau dispositif, signale Bruno De Langhe. Quant à la visibilité, le dispositif permanent ne sera pas réalisé avec les actuelles barrières jersey, il s’agira d’un marquage au sol et de petites bordures."

Zone 30 à la résidence Éloi Minet

Autre point relatif à la police de roulage abordé lors du conseil communal ce mercredi: l’instauration d’une zone 30 à la résidence Éloi Minet. "Cette zone 30 sera renforcée par un îlot central à son débouché avec la rue du Petit Rumes, précise l’échevin. Du côté de la rue El Bail, des zones d’évitement seront créées pour réduire la largeur de la chaussée et ainsi obliger les automobilistes à réduire la vitesse à l’entrée de cette zone 30."

À noter qu’un aménagement similaire de zone 30 est prévu à l’entrée de la cité Henri Soyez à Rumes.