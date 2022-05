La bibliothèque-ludothèque de Rumes monte en grade

Depuis plus de deux ans, la bibliothèque-ludothèque bénéficie d’un bâtiment à la hauteur de son taux de fréquentation et du dynamisme des bibliothécaires. À la maison rurale de Taintignies, elle dispose d’un écrin adapté pour mettre en valeur ses quelque 12000 documents et plus de 1000 jeux, mais aussi pour mettre en place de nombreux ateliers et diverses animations. Et c’est encore d’autant plus le cas depuis janvier dernier, date à laquelle, la bibliothèque de Rumes est montée en grade, passant d’une reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles de la catégorie 3 à la catégorie 2. "Cela permet de tripler le subside de fonctionnement octroyé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, relève Aude Dekeyser, bibliothécaire. Nous allons passer de 5000 à 15000 euros qui seront utilisés tant en fonctionnement qu’en personnel pour mener à bien notre plan de développement de la lecture."