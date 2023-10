Péruwelz : fracassées mais toujours debout, des femmes fortes

Des parcours cabossés que la photographe Catherine Cabrol a souhaité mettre en pleine lumière puisque ces femmes, dix-neuf au total, ont accepté de poser à visage découvert et d’expliquer leur parcours.

L’exposition Blessures de femmes était de passage à Péruwelz à l’initiative du comité local de Soralia. Des femmes jeunes, moins jeunes, issues de tous les milieux sociaux. Car l’enfer frappe toutes les classes.

"Ces femmes, on regarde d’abord leur photo, puis on lit leur parcours et ensuite, on les regarde à nouveau, indique Nathalie Deplus, présidente de Soralia Péruwelz. C’est en tout cas comme ça que j’ai parcouru l’exposition. A travers leur vie et leur combat, ces femmes délivrent aussi un message d’espoir parce que toutes, d’une manière ou d’une autre, ont réussi à se relever après ces épreuves. Les gens qui sont venus ont été très touchés par l’exposition. C’était très prenant."

Pendant l’événement, Nathalie Deplus a eu l’occasion de rencontrer une dame qui a habité à Péruwelz et qui a été battue. "Elle m’a dit qu’elle avait eu du mal à venir à l’exposition mais qu’elle a finalement trouvé le courage."

Vers des professionnels

La présidente de Soralia Péruwelz n’a jamais, jusqu’à présent, été sollicitée par une femme qui aurait subi des violences. Mais si le cas se présentait, elle l’aiguillerait directement vers des professionnels. "Sur Péruwelz, il y a le centre de planning familial le Safran qui est apte à s’occuper de cette problématique et au sein de la zone de police, il y a aussi moyen de recevoir un soutien psychologique." Après son vide-dressing à Callenelle le 19 novembre, Soralia Péruwelz sera sur le marché le vendredi 24 novembre pour participer à la campagne ruban blanc, symbole de l’engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le combat continue.