Découvrir la forêt de Bon-Secours d’un autre œil

C’est la société Gypi, chapeautée par Thierry Huret et basée à Hasnon, près de Saint-Amand, qui assurait l’animation.

Les participants étaient d’abord conviés à un petit circuit d’initiation sur la plaine des Sapins afin de pouvoir manier le gyropode avant le départ pour une promenade en forêt.

"Le gyropode permet de travailler l’équilibre et sa pratique est par exemple recommandée pour les personnes souffrant de sclérose en plaques, expliquait Philippe, animateur de la séance. Il tonifie les épaules, fait travailler les abdos et les jambes, bref tout le corps. À la place des pieds, on a les roues. En France, certaines polices municipales les utilisent car sur la plate-forme, à environ 25 centimètres du sol, on peut parfois mieux appréhender certaines situations pour se frayer un passage."

Forêts, tunnels, remparts, terrils: le gyropode est désormais devenu un moyen de transport touristique et Gypi propose ainsi des visites du site minier de Wallers-Arenberg par ce biais.

Ce samedi, Maxime, qui habite l’entité de Péruwelz, était venu essayer avec sa fille Marilou. "C’est une première pour moi mais pas pour elle. Elle avait eu l’occasion d’en faire à Ostende."

Après quelques minutes d’apprentissage, les voyants étaient au vert, direction la forêt.

Les animaux de la Bêle tondeuse étaient également présents sur la plaine des Sapins pour montrer les bienfaits de l’écopâturage. Une tyrolienne avait été installée entre deux chênes tandis qu’à l’arrière de la maison du parc, on grimpait dans les arbres.

Reinold Leplat, directeur du PNPE, était pour sa part à l’animation du stand araignées, toujours très prisé. L’occasion d’en savoir plus sur celles qui, au premier abord, font souvent peur. Même et surtout les fausses.