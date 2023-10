Palermo candidat à sa succession, Ecolo avec Adrienne Roman, le PS qui veut gagner, une liste les Engagés-AC et Detombe qui rempile à Péruwelz

En 2024, les cartes seront-elles redistribuées ? Qui fera quoi et avec qui ? Tout n’est pas encore ficelé, mais voici déjà des éléments de réponse.

Chez MR-IC, le bourgmestre, Vincent Palermo, nous a annoncé sa candidature. "Je serai candidat en tête de liste puisque j’ai eu la chance d’être désigné par l’assemblée générale, indique-t-il. Nous repartirons sous la bannière MR-IC. Pourquoi ? Nous sommes au niveau local et nous aurons à nouveau une liste d’ouverture. Une grande partie des mandataires présents au conseil communal a envie de continuer l’aventure. Il y aura aussi un renouvellement sur la liste que nous estimons à 30% environ."

Conserver 13 sièges relèverait de l’exploit. Il faudra à nouveau et plus que jamais faire alliance. Avec qui ? "Quelqu’un de loyal qui voudra se retrousser les manches et œuvrer dans l’intérêt général, ce qui correspond à l’état d’esprit d’Ecolo, notre partenaire actuel. En 2018, nos deux programmes étaient assez proches", relève Vincent Palermo.

D’aucuns estiment que le bourgmestre est surtout focalisé sur un autre objectif : les régionales. "Je serai candidat aux régionales mais je ne sais pas encore à quelle place."

Elle sera de choix, cela ne fait aucun doute. Mais Vincent Palermo l’assure : pas question de laisser tomber Péruwelz. Il pourrait devenir député-bourgmestre mais tout dépendra de son taux de pénétration. "L’intérêt d’occuper cette double fonction est de pouvoir faire remonter à la Région les préoccupations non seulement de Péruwelz mais aussi de l’ensemble de la Wallonie picarde. Ce serait en tout cas un plus pour Péruwelz. Maintenant, au niveau communal, il faut aussi poursuivre le travail entamé. Nous avions parlé d’une vision à l’horizon 2035. On sait que tout ne sera pas fini en 2024 et c’est la raison pour laquelle j’ai très envie de continuer aussi mon mandat communal."

Chez Ecolo, après 18 années dans l’opposition, Yves Wuilpart, mais pas que lui, a grimpé dans la majorité en 2018. Il aimerait y rester. "On peut parler de loyauté partagée avec le groupe MR-IC. Notre seule pierre d’achoppement jusqu’à présent a été l’arrivée du McDo à, Péruwelz."

Yves Wuilpart souhaiterait poursuivre le travail en tant qu’échevin. Tout dépendra du résultat. "A 74 ans, je suis encore en bonne santé et j’ai décidé de me représenter."

Mais, et c’est tout de même un chamboulement chez Ecolo, il ne sera plus tête de liste. Adrienne Roman, qui a remplacé Géraldine Mathot sur les bancs du conseil en cours de législature, mènera la liste. Pierre Willems, lui, la poussera. Ainsi en a décidé la locale.

Femme de tempérament et de convictions, Adrienne Roman risque-t-elle de faire des vagues ? Elle rassure. "Certaines personnes ont exprimé le souhait de passer la main. Oui, il faut de la jeunesse, rafraîchir les troupes tout en maintenant, c’est important, les forces vives et les personnes d’expérience comme Yves. Il faudra convaincre des gens de nous rejoindre et nous y travaillons. Se mobiliser au sein d’un parti, d’une association, prendre ses responsabilités, tout ça est important pour ne pas laisser la voie royale à tout ce qui ne nous convient pas dans la société actuelle."

Conserver deux sièges serait déjà bien. Yves Wuilpart le pense. "De toute façon, qu’on le veuille ou non, il y aurait eu du changement sur la liste puisque nous avons connu trois décès depuis 2018."

Adrienne Roman mènera la liste devant Yves Wuilpart. Pierre Willems la poussera. ©Devaux

Au PS, 2018 a été synonyme de débâcle. Faire moins bien que six sièges sera difficile. Envoyé comme démineur et désormais président de l’USC, Pascal Douliez a pour mission principale de rabibocher Péruwelziens et Wiersiens. Pas une mince affaire. Arriver en ordre dispersé aux élections serait le meilleur moyen de se reprendre une claque. Pascal Douliez le sait. "La cure d’opposition a assez duré. Pour un parti comme le nôtre, elle ne sert à rien. Le PS est fait pour décider. On veut gagner. On va gagner. C’est possible. Gagner, ça voudrait dire finir en tête. Nous sommes en train d’accomplir un gros boulot en coulisses."

Dimitri Kajdanski, c’est certain, ne sera plus tête de liste. "Nos numéros 1 et 2 seront proposés lors d’une prochaine AG. Un appel à candidatures sera lancé. Il y aura forcément des arbitrages à réaliser", précise Pascal Douliez.

Et l’éternelle et toujours influente Rose-Marie Vinchent ? Il se murmure qu’elle ne sait pas encore. Elle pourrait stopper, mais…

"Si nos représentants actuels au conseil communal sont à nouveau candidats, ils figureront sur la liste. Il y aura aussi de belles surprises tant chez les hommes que chez les femmes. Quelqu’un comme Stéphane Mercier, qui nous a rejoints, entrera bien entendu en ligne de compte", poursuit le président de l’USC.

Quant à Pascal Douliez lui-même, il le redit : il ne sera pas candidat. "Je suis un syndicaliste et partisan de l’action commune. La présidence de l’USC me convient très bien. Si je devais malgré tout être candidat, je démissionnerais de cette présidence."

Pascal Douliez dans le rôle du démineur. ©Devaux

Au RPP, Stéphane Mercier, qui siège actuellement comme indépendant, s’est dirigé vers le PS. Willy Detombe est-il pour autant seul sur son bateau ? "Je vais me représenter avec motivation et je serai tête de liste, dit-il. Certes, attirer les gens vers la politique devient de plus en plus compliqué, mais l’avantage par rapport à 2018, où nous nous étions lancés tard, c’est que nous aurons plus de temps pour constituer notre liste. Je rencontre des gens en ce moment. L’objectif sera de maintenir au moins nos deux sièges acquis en 2018."

Willy Detombe sera à nouveau tête de liste RPP. ©Devaux

Chez AC, la question du devenir du mouvement s’est posée au moment des élections de 2018 et même encore après suite au départ en cours de législatrure de Paul De Bom et Colette Bourdon, deux figures du groupe. "Avant les communales de 2018, la situation était catastrophique et le premier défi était de savoir si nous allions survivre à la campagne", se rappelle Gérard Uytterhaegen, président d’AC.

Aujourd’hui, l’heure n’est certainement pas au renoncement, au contraire. La stratégie a été étudiée. "Nous avons été approchés par une autre formation pour partir en cartel mais notre ADN n’était pas le même et nous avons décliné. En regardant les différentes options possibles et les affinités, une question nous est venue : les Engagés, c’est quoi ? A travers la campagne Il fera beau demain et en lisant le manifeste des Engagés, qu’il ne faut pas appeler selon moi ex-CDH, parce que c’est différent, il nous est apparu qu’un cartel Les Engagés-AC pouvait s’envisager au niveau de Péruwelz. L’équipe locale des Engagés, dont je suis le coordinateur, réunit d’ailleurs sensiblement les mêmes personnes qu’AC. Hormis quelques voix peu enchantées, l’équipe d’AC a dit oui. Il y aura donc une liste Les Engagés-AC sous réserve d’approbation par le bureau électoral. Un appel à candidatures sera lancé. Le bureau actuel sera démissionnaire et une nouvelle équipe sera élue."

Qui figurera sur la liste ? "Un renouvellement va s’imposer, c’est sûr. Après, des deux conseillers communaux actuels, un surtout a manifesté son désir de continuer."

Selon Gérard Uytterhaegen, conserver deux sièges constituerait une contre-performance. "Quatre ou cinq, ce serait un bon résultat. Pour les régionales, nous avons appris que le Péruwelzien Simon Renard avait été contacté pour figurer sur la liste des Engagés, ce dont nous sommes fiers."

Gérard Uytterhaegen annonce une liste les Engagés-AC. ©Devaux