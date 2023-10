Un mur de nidification très prisé par les hirondelles à Péruwelz

L’an dernier, c’est un véritable mur de nidification en béton qui a été conçu et placé près du bassin de rétention se situant à cheval sur les deux communes. Un fameux travail mené à bien par les Jardins Renaturés. Ce projet, porté par le parc naturel des plaines de l’Escaut et soutenu par les communes de Belœil et Péruwelz, mais aussi Ideta, a été financé grâce à la Wallonie et l’Europe dans le cadre du programme wallon de développement rural.

C’est fin mars-début avril que les hirondelles arrivent d’Afrique subsaharienne. Elles avaient déjà investi le site en 2022, mais ont vraiment colonisé les lieux cette année. "Pas moins de 115 couples ont niché sur le site qui comprend environ 220 trous", signale Benoît Gauquie, chargé de mission patrimoine naturel et biodiversité au parc.

Sur le haut de la paroi, du sable a été amené. "Chaque site potentiel d’accueil a son importance. On a dénombré jusqu’à 600 couples à la sablière de Maubray à une époque et la Grande Bruyère à Blaton fait aussi office de lieu d’accueil. Les hirondelles ont besoin de ces couloirs pour trouver refuge", poursuit le chargé de mission.

Eddy Calonne, ornithologue, explique que le mur a été érigé à fleur d’eau . "Les trous se situent en hauteur afin d’éviter les prédateurs à quatre pattes. Le renard peut arriver par le haut de la paroi, mais un treillis a été posé pour l’en dissuader. Maintenant, il existe toujours des prédateurs dans les airs, comme les éperviers et surtout les corneilles."

Autour du bassin, on retrouve des moutons, qui n’hésitent pas à utiliser la passerelle pour voyager d’une rive à l’autre.

L’eau, enjeu majeur

Le plan d’eau constitue un vecteur important de nourriture pour les hirondelles de rivage. Ou plutôt devrait constituer, comme l’explique Benoît Gauquie. "On a remarqué la présence de poissons et notamment de grosses carpes qui ont pour effet de s’attaquer aux herbiers aquatiques. Comment ces poissons sont-ils arrivés ? Voyez comme l’eau est trouble. C’est le signe de leur présence. La raréfaction des herbiers diminue aussi le nombre d’insectes volants qui constituent la nourriture des hirondelles de rivage."

Autrefois, elles nichaient sur les berges des cours d’eau dont l’état s’est dégradé au fil du temps. L’eau reste un enjeu important. "Nous voudrions nouer d’autres partenariats afin de participer à l’aménagement de bassins de ce type, assure Benoît Gauquie. Avec un double objectif: créer des bassins de rétention et également renforcer l’écosystème en attirant beaucoup d’espèces."