À Péruwelz ce week-end, leurs blessures de femmes, elles les montrent !

"Notre comité est composé de huit femmes. L’objectif a pour but de tendre vers une société plus égalitaire, par exemple au niveau des salaires et des remboursements des soins de santé en matière de contraception, indique Murielle Marlière, secrétaire de Soralia Péruwelz. La violence à l’égard des femmes est donc aussi au cœur de nos préoccupations. Cette exposition met en lumière des femmes qui ont bien voulu raconter leur histoire."

Au total, dix-neuf portraits de femmes de tous âges et de toutes origines à découvrir.

Dans le cadre de cette exposition dont le vernissage est programmé à partir de 18 h 30 ce vendredi 13 avec une séance de lecture immersive ( Plumes de femmes), plusieurs animations jalonneront le week-end. Ainsi, ce samedi 14 octobre, une visite libre de l’expo sera possible entre 11 et 16 h. Ensuite, de 16 à 19 h, sera proposé un atelier d’expression créative. "Le but sera de réaliser une fresque sur cette thématique, à partir d’échanges sur la violence, en épinglant deux ou trois mots prononcés par les personnes qui participeront", précise Murielle Marlière.

Comment se libérer de l’emprise ?

Dimanche, nouvelle visite libre de l’exposition entre 11 et 15 h tandis que le comité de Soralia Péruwelz organisera son apéro de 11 h à 14 h 30. Entre 15 et 17 h, à travers l’arpentage, technique de lecture collective, c’est le livre de Pascale Jamoulle Je n’existais plus (éditions La Découverte), évoquant l’emprise, qui sera passé au crible afin de décrypter les éléments permettant de mieux cerner ce fait social.

Rendez-vous au Cellier tout au long du week-end.