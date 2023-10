Week-end du bois renversant en Wallonie picarde (14 et 15 octobre 2023)

"Nous avons un territoire de qualité et la forêt est quelque chose qui doit impressionner le public dans son quotidien et ses loisirs, assure Pierre Wacquier, président du PNPE. Notre message est le suivant: venez découvrir la beauté de votre cadre de vie. En plus, avec la Maison du parc et l’Escale forestière, nous avons là des outils exceptionnels".

Pendant deux jours, de 10 à 18 h, la Maison du parc et ses abords seront en ébullition.

"Le week-end du bois, c’est un peu notre fête du parc déguisée depuis sept ans, souligne Kevin Stel, en charge de la valorisation de l’Escale forestière au parc. Au total nous aurons une bonne vingtaine d’activités nature pour toute la famille".

Des visites guidées sont ainsi programmées samedi et dimanche.

Le parcours pieds-nus maison du Parc naturel des plaines de l'Escaut, ça vous chatouille ?... ©EdA

L’ accès à l’Escale forestière et au parcours pieds nus sera gratuit. "Les gens pourront parcourir les salles thématiques d’Explor’forêt, rejoindre le parcours sensoriel de la pic’orée et son parcours pieds nus, poursuit Kevin Stel. Bien sûr, le promenoir des cimes permettra de s’immerger à 16 mètres, soit à hauteur de feuillage".

Autre valeur sûre de ce week-end du bois, l’exposition champignons avec le centre d’écologie appliquée du Hainaut. Une sortie champignons sera aussi organisée. Juste pour regarder, pas pour récolter !

La grimpe dans les arbres avait bien fonctionné et elle est reconduite avec une offre renforcée. "L’activité est encadrée par des professionnels au niveau du grand chêne près de la Maison du parc et cette année, même les enfants de moins de 6 ans pourront s’y essayer en toute sécurité", assure Kevin.

Le week-end du bois fait également la part belle aux animaux. Ainsi, ceux de la bêle tondeuse, les fameux moutons d’Ouessant, occuperont une partie de la plaine des Sapins pour montrer l’utilité de l’éco-pâturage.

Le stand araignées devrait encore faire le plein. "Il a connu un grand succès l’année dernière".

La pêche dans la mare va aussi attirer du monde. Deux types de pêche au menu: une pêche aux canards avec le PNPE samedi et une pêche réelle dans la mare du parc avec le Contrat de rivière Escaut-Lys le dimanche.

La forêt, c’est aussi l’éveil des sens. Au cours d’un circuit, vous aurez l’occasion de prendre part à des expériences sensorielles.

Notez également les contes en musique, la fabrication de nichoirs, la projection de courts-métrages nature, les grimages nature et forêt et les jeux anciens en libre-service tout le week-end, tandis que les artisans du bois se feront un plaisir de vous montrer leur savoir-faire. Les œuvres pourront être achetées.

Des nouveautés

Au rayon des nouveautés, l’association Trait du Nord va proposer une démonstration de débardage à cheval.

©Samuel Dhote

Un parcours ludique consacré aux mal-aimés de la nature devrait s’avérer intéressant. Il y sera question des araignées, des renards, des ronces ou du lierre.

"Il existe de nombreux préjugés à leur encontre et on va tenter de rétablir la vérité. On sera entre le jeu de l’oie et l’exploration de la forêt", explique Kevin.

Autre innovation: un tour en forêt en gyropode électrique. "On aura une initiation de 15 minutes avant de partir en forêt en respectant bien entendu la nature".

Qui dit nature dit prises de vues et des sorties photo en forêt sont prévues.

De son côté, l’équipe de BelgiCimes présentera un stand d’élagage et de bûcheronnage afin d’évoquer ce métier si particulier et de répondre à toutes les questions. Des démonstrations seront assurées et une tyrolienne sera installée entre deux marronniers.

C’est nouveau aussi, l’équipe du parc tiendra des stands en rapport avec ses missions: une enquête à mener à travers le stand Immersion dans le paysage, de la tête aux pieds tandis qu’avec De l’arbre à l’assiette, il sera prouvé que tout ce qu’on mange vient de la nature. Des pistes pour manger local seront exposées.

Des ateliers créatifs enfin, avec les animateurs de l’équipe du musée vivant des enfants qui initieront les jeunes à la peinture, la sérigraphie et même la patatogravure !

Beaucoup d’activités sont gratuites et certaines sont à un prix modique. Plusieurs sont soumises à des horaires et il faut parfois s’y inscrire.

Programme complet sur www.plainesdelescaut.be et inscrivez-vous en ligne: www.billetweb.fr/pro/pnpe